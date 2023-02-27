桃園少年南下嘉義騎車載女友人出遊 自撞廟柱1死1傷

桃園16歲黃姓少年昨南下嘉縣找莊姓女友人遊玩，行經新港鄉166線路口處，自撞廟柱及電線桿，傷重不治。圖／讀者提供 一名住桃園市16歲黃姓少年昨天趁228連假南下嘉義縣找莊姓女友人遊玩，向地方朋友借機車，行經新港鄉157、166線路口處，疑對路況不熟，自撞廟柱及電線桿，黃男傷重送醫不治、莊女輕傷，檢警今相驗，黃男死於創傷性休克，全身多處鈍性創傷；詳細事故原因待警方進一步釐清。

據了解，16歲死者黃姓少年與住在嘉義縣新港鄉16歲莊姓少女，日前透過交友app認識，黃男昨天南下嘉縣找莊女遊玩，中午12點多騎機車載莊女購買中餐，行經166縣道新港鄉安和村路段，不慎失控撞上廟宇柱子，再衝撞路旁電線桿，人車倒地，黃男傷勢嚴重。

地方人士表示，黃姓死者是桃園人單親家庭，母親是工廠員工，昨得知趕下嘉義處理，見兒子離世，情緒激動崩潰大哭，不知該怎麼辦，黃母說，兒子有告知他要南下嘉義找朋友，對此事故發生感到非常意外，非常悲傷。

警方表示，黃姓少年為未成年無照騎機車，酒測值零，初步研判黃男非在地人對路況不熟，且不熟悉機車性能，導致失控衝撞廟柱再撞上電線桿憾事，但詳細事故原因仍需進一步調查釐清。