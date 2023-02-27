影／違規左轉遭高速撞 他大迴轉一圈還彈跳衝上分隔島

台中市李姓女子今凌晨開車經西屯區文心、河南路口因突然左轉，導致沿文心路執行的林姓男子閃避不及高速撞上，林的車甚至直接大迴轉後，再衝上分隔島彈跳落地才停下，警方到場對兩人酒測數值均為0，初判李女違規，林肇事責任釐清中，2人都有受輕傷自行就醫。

林男衝上分隔島至對向才停下。記者曾健祐／翻攝

台中市第6分局調查，李女（34歲）今凌晨1點多開車行經西屯區文心路、河南路口，李正打算左轉時卻未注意，導致直行的林男（26歲）左側車身高速撞上李女車頭，林整輛車在文心路上大迴轉後，又衝上分隔島猛烈彈跳衝至對象，險些波及其他車輛。

警方獲報到場，發現2車車頭、車身鈑金嚴重凹陷，對2人施以酒測數值均為0，並都有受有輕傷自行就醫。