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影／違規左轉遭高速撞 他大迴轉一圈還彈跳衝上分隔島

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市李姓女子今凌晨開車經西屯區文心、河南路口因突然左轉，導致沿文心路執行的林姓男子閃避不及高速撞上，林的車甚至直接大迴轉後，再衝上分隔島彈跳落地才停下，警方到場對兩人酒測數值均為0，初判李女違規，林肇事責任釐清中，2人都有受輕傷自行就醫。

林男衝上分隔島至對向才停下。記者曾健祐／翻攝
林男衝上分隔島至對向才停下。記者曾健祐／翻攝

台中市第6分局調查，李女（34歲）今凌晨1點多開車行經西屯區文心路、河南路口，李正打算左轉時卻未注意，導致直行的林男（26歲）左側車身高速撞上李女車頭，林整輛車在文心路上大迴轉後，又衝上分隔島猛烈彈跳衝至對象，險些波及其他車輛。

警方獲報到場，發現2車車頭、車身鈑金嚴重凹陷，對2人施以酒測數值均為0，並都有受有輕傷自行就醫。

警方調閱路口監視器初步研判，李女未依號誌指示左轉彎為主要肇因，而林男行車速度是否過快等仍在釐清中。

李女違規左轉車頭遭撞毀。記者曾健祐／翻攝
李女違規左轉車頭遭撞毀。記者曾健祐／翻攝

台中市 酒測 監視器

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