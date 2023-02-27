桃園女警暖心送老婦返家 她身懷絕技立志鼓舞原鄉少年
桃園警分局中路派出所警員陳于書是卑南族，從小學柔道成績優異，保送警大畢業後，從警正好滿一年，不但常指導同事柔道技巧，還曾回鄉擔任教練，盼鼓勵年輕族人努力向上。
桃園警分局中路派出所昨晚11時接獲民眾報案，稱有一名老婦在國際路上獨行，疑似迷途，請員警到場協助。
警員陳于書、林玄評及陳柏宏立即抵達現場，得知這名謝老太太（84歲）因想念家住桃園區的老朋友，中午由蘆竹區徒步走到桃園訪友，但因許久未與朋友聯絡，加上道路街景變化極大迷路，由中午走到深夜，沿國際路已經快走到八德區，實在是累壞了。
員警得知，謝婦因天氣寒冷，便在路旁休息，瑟瑟發抖；員警立即將她帶返所內休息，女警陳于書查詢確認老太太住處後，安全護送她返家，並叮囑她要注意身體健康，才繼續執行巡邏勤務。
來自台東的陳于書是卑南族，國小3年級時因為老師一句「學柔道有糖吃」開始學習柔道，刻苦訓練培養出堅毅吃苦的性格，參加比賽獲獎無數，現在是黑帶三段高手，並以優異成績保送中央警察大學（84期），去年2月畢業後分發至中路所服務。
陳員擅長寢技，在實務上壓制人犯很有效，同事常向她請教柔道技巧，以提升突發狀況的應變能力。
陳員在準備警察資格考期間，選擇回到故鄉，至台東縣延平鄉桃源國中擔任舍監暨柔道教練的工作；陳員說，自己來自原鄉，身為卑南族的她，最了解族人離鄉背井工作的辛勞，及孩子們隔代教養的問題，希望以自身的經歷作為實證，只要努力不懈，生命總會有發光發熱的一天。
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