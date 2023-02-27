高雄闖紅燈遭攔發現酒駕 駕駛苦笑喝1小杯高粱不知會超過

高雄68歲莊姓男子日前開車行經鳥松區大埤路與忠誠路口，因違規紅燈右轉，遭巡邏員警發現便上前攔查，恰巧，在派出所前將人攔下；除交通違規，當下還發現莊男酒駕，經酒測發現酒測值達每公升0.31毫克，他還苦笑著說只喝一小杯高粱酒，「不知道這樣會超過」。警詢後，將人依公共危險罪嫌移送。

仁武分局鳥松分駐所員警2月24日下午1時許，巡邏行經鳥松區大埤路與忠誠路口時，發現一輛轎車違規紅燈右轉，因當下車流量大，基於安全考量，並未立即攔停，警一路從後方尾隨。

恰巧，該車行經鳥松分駐所前，巡邏警趁當下路幅較寬，隨即上前將車攔停；警開口第一句話便用台語說，「阿伯，你也太誇張，紅燈右轉，還闖紅燈」。未料下車後又聞到他渾身酒氣，便詢問是否飲酒。

莊男當下坦承喝酒，還說只有喝一小杯高粱酒，經吐氣酒測值達每公升0.31毫克，明顯違法。發現酒測值超標，陳還苦笑說，「我不知道這樣會超過」。

因攔停點就在派出所前，無須特別派員載送，員警就將人直接帶進派出所，警詢後，將莊男依公共危險罪移送。