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隔天要出國暫宿新莊摩鐵 七旬老翁赤裸泡在浴缸猝死
新北市新莊區某汽車旅館，昨天中午發現1名76歲房客，全身赤裸泡在注滿水的浴缸內，已經氣絕。警方查出老翁家住宜蘭，因為當天要出國，提前1日到台北暫宿旅館省得舟車勞頓，未料疑似心因性疾病猝死。
旅館房務人員是在昨天上午11時許通知退房沒有反應，中午12時30分直接到房間查看，發現由內拴上門鏈，呼叫無人回應，只好強行破門，發現房客赤裸陳屍浴缸，連忙報警。
經查，謝姓老翁家住宜蘭羅東，前天下午5時許單獨入住。家屬接獲通知到場，表示老翁身體硬朗並無慢性疾病，原本26日要獨自出國，子女提前1天幫忙訂新北市新莊區的旅館先住1晚，屆時無論搭車上高速公路或乘機場捷運都很方便，沒想到發生意外。
警方調閱監視器，老翁25日下午單獨搭計程車到旅館登記入住，直到隔天房務人員破門入內，期間並無其他人進出房間，且老翁身上沒有外傷，房內無打鬥凌亂跡象，初步排除有外力介入，懷疑是天冷突發心因性疾病猝死。確切死因待檢警相驗釐清。
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