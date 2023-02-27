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台中中區惡火連燒12戶慘況曝 暗夜爆炸住戶疑電箱引燃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市中區成功路昨晚大火，民眾目擊租車行外靠近變電箱竄出火源，加上周圍鐵皮、木造老屋林立，火勢一發不可收拾，台中市消防局動員178人、耗時2個多小時控制撲滅幸無人傷亡；附近受害店家今早紛紛到場，眼見店鋪、住宅燒毀相當無奈，火調科也針對電箱周圍起火源調查中。

租車行起火。記者曾健祐／攝影
租車行起火。記者曾健祐／攝影

昨晚成功路火勢猛烈，包括起火的租車行陷入火海，消防全力灌救但仍不停延燒，火勢一度控制但周圍住戶又再度引燃，前、後棟房屋多處鐵皮加蓋幾乎燒塌，幾乎整條街同側都受害。

有受害店家指出，昨晚近10點先是聽見連續不停的「霹霹啪啪」聲響，隨即又傳出爆炸聲且聞到燒焦味，趕緊外出查看驚見40號車行外電箱靠近騎樓招牌已經著火，所幸周圍大多店鋪無人居住，但大火將成功路燒成一片狼籍，波及停放機車等，適逢228連假也不少民眾圍觀。

台中市消防局指出，昨晚9點48分獲報成功路40號租車行起火，出動中區、信義、大誠、中港、北屯、南屯、文昌、中山、大里、太平、國光、西屯、黎明等分隊及第7大隊，現場警消105人、義消73人，由消防局長孫福佑在場指揮。

消防表示，起火戶40號、42號是租車行，均為2樓木造鐵皮加蓋建築，到場時已全面燃燒，並延燒至成功路34號、36號、38號、40號、42號、44號、46號、48號、50號、52號、54號及56號，總共12戶，並於26號5樓疏散引導2位長者下樓避難，皆不需送醫。

消防說，火勢於27日深夜12點44分控制， 1點26分撲滅，無人傷亡，現場12戶受燒包括店舖、住宅，燃燒面積共約3850平方公尺、財損待統計，起火原因由火調人員調查釐清中。

成功路延燒12戶。記者曾健祐／攝影
成功路延燒12戶。記者曾健祐／攝影
租車行起火。記者曾健祐／攝影
租車行起火。記者曾健祐／攝影
民眾懷疑電箱爆炸引燃。記者曾健祐／攝影
民眾懷疑電箱爆炸引燃。記者曾健祐／攝影

台中市 老屋 火災

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