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缺藥潮延燒 衛福部急開記者會 王必勝：啟動2機制因應

影／基福公路開車自撞路燈釀5傷 連續過彎肇事畫面曝光

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

19歲李姓男子今晨駕駛租賃車，載4名友人行經台2丙線(基福公路)在新北市貢寮區田寮洋街附近自撞路燈，造成1重傷、4輕傷，有民宅監視器拍下轎車兩次過彎，未減速直接撞上水泥路燈基座畫面，事故原因由警方調查中。

李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝

新北市消防局「119」救災救護指揮中心清晨4點30分接獲報案，指貢寮區台2丙線田寮洋街36號附近發生車禍，多人受傷，出動10車19人前往救護，到場發現共有5名年約20歲男子受傷。

救護人員展開救援，發現坐在後座的1名男子，頭部有8公分撕裂傷，意識不清。1人右手骨折，意識清醒，另3人臉部有撕裂傷，分將傷者送往基隆長庚醫院、衛福部基隆醫院急救。

警方獲報到場採證鑑識，李男只受輕傷，警員施予呼氣酒測，數值為0，沒有酒後駕車。事故車輛位在道路旁，未妨礙雙向通行。

據了解，李男今天清晨開車沿台2丙線由基隆往福隆方向行駛，經過肇事地點前先右轉彎再左轉彎，但在通過左轉彎道時，往右偏離車道，直接撞上道路右側的路燈基座，車頭嚴重受損。

李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 貢寮

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