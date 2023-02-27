影／台中女登山客南橫叢林穿越受傷 搜尋2天終找到人吊掛下山

鄭姓女子等4名登山客，228連假進南橫山區，從台東海端走獵道，要翻越南一段到高雄，但在海拔約2100米山區失足滑落，右膝內側韌帶疑斷裂、無法行走通報救援，因4人受困處無步道，救援隊走了2天終於找到人，今天上午請空勤直升機，從山壁崩塌處將鄭女吊掛下山就醫。

救援人員評估，鄭女失足導致右膝疑似連結髕骨內側韌帶斷裂、右大腿肌肉拉傷。記者卜敏正／翻攝

228連假前1晚，台東縣消防局就接獲南橫山區受困案，鄭女、張男等4名登山客，本月24日下午在南橫山區野徑、叢林穿越過程，鄭女疑失足踝受傷無法行走，台東縣消防局組5人救援隊於25日晨出勤救援。

據了解，鄭女等年輕登山客來自台中市，要從海端六口溫泉旁野徑上行，該區沒有登山路徑、為獵道，原預定採叢林穿越冒險方式，以5天時間翻越南一段從高雄出，沒想到24日在海端鄉摩刻南山處，約海拔2100米處，失足滑落導致右膝疑似連結髕骨內側韌帶斷裂、右大腿肌肉拉傷腫脹無法行走，才向外求援。

台東縣消防局表示，考量女子受傷狀況，這次山域專責隊4名同仁中，還安排1名高級救護技術員，以便到達後能立即協助用藥；搜救地形險峻，路徑多是陡峭岩石邊坡及原始密林，經2日攀登、昨日11時許終於抵達待援者位置，經急救處置後，立即搜尋周邊可供直升機吊掛位置。