金寧鄉大型餐廳旁雜草突火警 兩鄉鎮消防分隊急往搶救

金門縣金寧鄉昨晚一處大型餐廳旁突發生雜草火警，讓餐廳內不少人緊張並趕緊報案，金門消防局表示，獲報後立即出動6車16人前往救災，燃燒面積約150平方公尺，火勢於10分鐘內撲滅，無人員傷亡。

金門縣金寧鄉昨晚一處大型餐廳旁突發生雜草火警，金門消防局獲報後立即到現場搶救。圖／金門消防局提供

金門縣消防局指出，昨天晚上9點11分接獲民眾報案，在金寧鄉某大型餐廳旁有雜草燃燒起火，現場冒出大量濃煙且緊鄰餐廳，情況危急，消防局據報後立即出動金寧、金城分隊消防車6輛及消防人員16名趕赴現場搶救。

消防局表示，消防車組抵達現場後，發現火勢在東北季風助長下，迅速蔓延，指揮官分隊長李宗其立即指揮所屬布署3條水線於下風處截斷火勢，並於餐廳一側布署水線射水防護，以防止波及建築物。火勢於晚間9點23分即獲得控制，9點25分撲滅，並於9點30分殘火處理完畢，燃燒面積約150平方公尺。