屏東2天墓地火警33件 消防局呼籲「4不2記得」

屏東消防局第四大隊蕭姓安檢人員支援墓地火警殉職，消防局統計2天以來墓地火警就多達33件，讓消防員疲於奔命，同時呼籲民眾掃墓要記得「4不2記得」要訣。

蕭姓安檢人員昨天開著水箱車載著另一名隊員支援屏東縣恆春鎮水泉十八公墓火警，抵達時將水箱車停好拉起手煞車，下車查看火勢並準備置放輪擋，疑因車子未煞穩車輛往前移動，蕭姓隊員遭到輾壓重傷，命危送醫救治，昨天晚間9時許，家屬同意不再急救，留一口氣回到墾丁家中。

屏東消防局統計，25日及26日墓地火警共發生33件。

屏東消防局表示，恰逢228連假民眾提前返鄉祭祖導致發生多起公墓火警，除了造成消防人員疲於奔命救災以外，還對空氣形成嚴重污染，呼籲民眾掃墓時要記得「4不2記得」要訣，包括不放爆竹煙火、不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟煙蒂，還有要記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾，如此才可以讓火災確實遠離。