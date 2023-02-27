影／失智婦開車外出家人急找 警方在人行道找到她茫然坐車上

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名70歲失智婦人獨自開車外出，家人發現後急尋找，台中市東勢警分局接到路人報案，發現婦人車停石岡區人行道上，她一臉茫然，不知自己住哪裡，要開車去何處，警方查出她身分，通知家人到場，家人才鬆了一口氣。

東勢警分局石岡分駐所警員賴永晉2月25日早上7點接獲民眾報案，石岡區明德路一處民宅前，有位老婦將車停在人行道上後，她一臉迷茫坐在車內疑似迷路。

警方到場後，見老婦獨自坐在車上神情恍惚，詢問她年籍資料皆無法清楚回答，員警使用警用電腦查詢老婦身分，順利聯繫到她家人到場將她帶回家。

婦人的兒子表示，母親早上在未告知家人下自行開車離家，從后里開車後不知去向，家人發現她獨自外出後很擔心，家人要外出尋找時，正好接獲警方通知，很感謝熱心民眾及警方協助，讓他母親平安順利返家。

東勢警分局呼籲，家中若有年邁、失智長輩，應避免讓其單獨外出，平時應多注意及關心動向，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或戴足資辨識的項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

一名70歲陳姓婦人開車，停在台中市石岡區人行道上，一臉迷茫坐在車內，路人報案。圖／民眾提供
一名70歲陳姓婦人開車，停在台中市石岡區人行道上，一臉迷茫坐在車內，路人報案。圖／民眾提供

人行道 失智 台中市

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