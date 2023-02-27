南部客庄掃墓時節 屏東兩天33件雜草火警 難撲滅在於風

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局這兩天接獲雜草火警高達33件，消防員疲於奔命，還發生消防員遭水箱車壓死事故。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局這兩天接獲雜草火警高達33件，消防員疲於奔命，還發生消防員遭水箱車壓死事故。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局第四大隊消防隊員蕭翰隆昨支援外勤雜草火警勤務時遭小型水箱車遭壓死。目前正值南部客家庄掃墓時節，屏東縣消防局25、26日就接獲33件雜草火警，消防隊員疲於奔命打「草仔火」。雜草火警難撲滅，關鍵在於風向，加上恆春半島正值落山風，資深消防員說，「火勢因風改變往四面八方流竄」。

資深消防員說，打雜草火警困難當火勢因風向改變往四面八風流竄，被火追著跑，無法集中人、車、水撲滅，且田野墓地雜草火警通常範圍廣，火場中因飛火、風向等因素讓延燒情形多變。

資深消防隊員說，處理雜草火警因地形、水源等限制，抵達現場時，首要任務判斷風向，以利救災車輛部署與停放位置，避免火勢侵襲消防車，以上風處作為打火方向防止火勢回燒，避免濃煙侵擾，劃設防火線，避免火勢延燒，也要注意火星、餘燼等飛火散落。

屏東縣消防局指出，25、26日共接獲33件雜草火警，今天上午仍有零星雜草火警傳出，昨發生事故的恆春鎮水泉18公墓，今天仍有零星火點出現，上午也派人車現場警戒。

消防局提醒，「四不二記得」，「四不」雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、紙錢不飛揚；「二記得」記得滅餘燼、記得收垃圾，並注意人離火滅原則，確實澆滅紙錢餘燼。

屏東縣消防局這兩天接獲雜草火警高達33件，消防員疲於奔命，還發生消防員遭水箱車壓死事故。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局這兩天接獲雜草火警高達33件，消防員疲於奔命，還發生消防員遭水箱車壓死事故。記者劉星君／翻攝

屏東縣 消防員

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