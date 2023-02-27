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台東掩埋場火燒30小時空汙 居民陳情：還要忍受多久？

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

經過30小時的努力，掩埋場部分區域已經完成滅火，但後方仍布滿濃煙。記者卜敏正／攝影
經過30小時的努力，掩埋場部分區域已經完成滅火，但後方仍布滿濃煙。記者卜敏正／攝影
台東市垃圾掩埋場大火濃煙進入第2天，縣長饒慶鈴、市長陳銘風今天到掩埋場了解現況，周邊建農里民到場陳情，抱怨空氣品質很差，滅火速度要加速、不知要忍受多久；環保局指，空氣中懸浮微粒比較高，將會隨著時間逐漸下降，但居民不接受。

饒慶鈴表示，這兩天消防局已出勤百名人力、數十消防車，搭配砂石車、怪手作業，火勢已經控制，縣府昨也向雲林調借移動式空氣濃度粒子監測車，依數據顯示目前空汙沒有危害，但懸浮微粒的確較高，而且有比較重臭味，她知道這是民眾不能忍受的，會全力加速滅火、改善空品。

環保局長郭建成說明，這監測車可測量100種空氣中物質，依照監測數據，除懸浮微粒比較高，其他沒有太大影響，其中周邊空氣懸浮微粒最高達到4倍，目前逐漸下降，但數據仍比較高，依風向和現場處理狀況會持續改善。

郭建成坦言，民眾聞到這些空汙、煙塵覺得不舒服，的確是不好的影響，但目前依照所偵測到的科學數字，有什麼就說什麼，有汙染就不是好事、當然不能說無害，也建議民眾做好自我防護、盡量遠離汙染處。

地方里民陳情，謝謝縣長、市長終於來了，這次掩埋場大火汙染實在太嚴重了，但目前縣長等人到場，仍然沒有何時可完成滅火的答案，居民都不知道要忍受多久，這些汙染吸到身體裡面，怎麼會沒有影響，可能影響呼吸道、肺等慢性病。

台東市垃圾掩埋場昨凌晨起火，由於風勢強勁，大火已延燒3.5公傾、濃煙沖天數公里外可見，燃燒惡臭煙塵，瀰漫至下風處建農里，市公所府昨勸導里民先到他處居住、避汙染，但多數居民仍住家中緊閉門窗，希望縣府盡快滅火。

消防局向台東縣長饒慶鈴說明，目前掩埋場滅火狀況。記者卜敏正／攝影
消防局向台東縣長饒慶鈴說明，目前掩埋場滅火狀況。記者卜敏正／攝影
台東市掩埋場失火煙塵，飄散到下風處，如雲霧繚繞。記者卜敏正／攝影
台東市掩埋場失火煙塵，飄散到下風處，如雲霧繚繞。記者卜敏正／攝影
掩埋場周邊居民向台東縣長饒慶鈴陳情，抱怨「不知道還要等多久」才能有好空氣。記者卜敏正／攝影
掩埋場周邊居民向台東縣長饒慶鈴陳情，抱怨「不知道還要等多久」才能有好空氣。記者卜敏正／攝影

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