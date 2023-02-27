台中新社香菇寮大火 燒毀400平方公尺

台中新社是全台知名香菇種植與販售地，新社區中和街一處香菇寮今天清晨發生大火，大批消防隊員和車輛到場搶救，燒毀400平方公尺的香菇寮，無人員受困，起火原因由消防單位調查中。

台中市消防局今天早上5點54分接獲報案，新社區中和街二段203巷內發生香菇寮火警，立即派遣第二大隊部、東勢、新社、石岡、和平、東山、中山、潭子及北屯分隊，共計各式消防車輛20輛、消防人員49人前往搶救，由第二大隊副大隊長蔡石芳現場指揮。