捷運廁所偷包竊手機和4000元 婦被盤查嚇問：幹嘛啦！

一名女子搭捷運不小心將包遺忘在站內廁所，不到5分鐘即遭竊財物並丟包。捷運警察隊於事發後半小時獲報，調閱監視器，赫見疑涉案的綠衣婦人現身站外廣場，上前盤查，當場追回手機與4000元現金等物，並依侵占罪嫌移送新店警分局。

去年1月至今年1月，捷運系統內發生刑案428件，其中侵占就有110件，比例達25.7%，

2月19日中午，一名女乘客將黑色背包遺落在捷運新店站內廁所，剛好被站長在站外廁所拾獲，該女半小時候返回站務處詢問領取時，清點發現內有2支手機、裝有現金4000多元、證件及金融卡等財物不翼而飛。

捷運警察隊獲報調閱監視器影像發現，女乘客12點4分離開廁所，3分鐘分一名身著綠色外套的婦人即手拿黑色背包離廁出站，拿走手機和錢包後，再將包棄置捷運站外女廁內，17分鐘後被站務人員發現拾獲。

捷警12點33分接獲報並調閱相關影像，下午1點30分突然看到站外廣場一抹綠色身影，發現與偷包嫌疑人特徵一致，上前查問，對方嚇到急問「幹嘛啦」，後續配合盤查，主動交付所侵占物，最後依侵占罪嫌送辦。