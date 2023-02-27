快訊

總統府資政辜寬敏辭世 享壽97歲

林襄此舉已觸法！最高罰款恐達400萬 經紀人回應了

【專家之眼】領了6000元 存下來還給子孫吧！

租賃車過彎「失控衝撞路旁水泥燈座」車頭全毀5人傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

李姓男子今天清晨駕駛租賃車，載4名友人行經台2丙線彎道時，自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。轎車因為猛烈路燈水泥基座，燈桿有如崁入車頭。李男經查非酒後駕車，事故原因由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心清晨4點30分接獲報案貢寮區台2丙線田寮洋街36號附近發生車禍，多人受傷，出動金山中隊、瑞芳、貢寮、雙溪、平溪分隊共10車19人到現場，分將傷者送往基隆長庚醫院、衛福部基隆醫院急救。

據了解，19歲李姓男子今天清晨開車，沿台2丙線往福隆方向行駛，經驗肇事地點的左轉彎道時，失控撞上道路右側的路燈基座，車頭嚴重受損。

警方派員到場採證鑑識，李男傷勢不重，接受酒測數值為0，沒有酒後駕車。事故現場位於路旁，未妨礙雙向通行。

李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今晨駕駛租賃車行經台2丙線彎道時自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。記者邱瑞杰／翻攝

車禍

延伸閱讀

KTV歡唱完駕車衝下坡...車毀氣囊爆 高雄駕駛亡2乘客受傷

驚險！國道自撞護欄引擎噴飛車翻覆 駕駛命大僅輕傷

影／酒後駕車釀禍 竟還揮拳攻擊副所長被壓制逮捕

北部濱海公路死亡車禍！酒駕男開福特野馬跨越雙黃線 兩車相撞釀1死5傷

相關新聞

屏東消防員滅雜草「被車重壓不治」同事悲嘆：清明節成消防員崩潰日

屏東一名新婚消防隊員昨天搶救公墓火警時，被車壓傷，急救不治，同事難過；台中市昨天也有多起公墓火警，清水消防隊員從白天打火...

台中成功路大火燒12戶 消防動員150人灌救2小時終控制

台中市中區成功路26日晚間大火，起火的租車行囤放大量易燃物延燒12戶，消防出動150多人徹夜灌救，但因整排老屋鐵皮加蓋林...

夫妻單登北大武 老公墜崖亡

五十九歲詹姓男子前天與妻子登北大武山，回程時詹男疑轉身跟太太說話，不慎失足跌落懸崖；大批警、消漏夜搜尋未獲，昨天清晨才在...

消防員處理雜草火警重傷不治 周春米：全力協助家屬

屏東縣消防局第四大隊隊員蕭翰隆26日中午支援恆春鎮水泉18公墓附近雜草火警，駕駛小型水箱車停車並拉起手煞車後，與主管下車...

高雄中央公園垃圾桶清晨竄火 疑菸蒂未熄滅釀災

高雄市中央公園公廁垃圾桶今凌晨4時許傳出火警，警方獲報後利用滅火器仍無法滅火，直到消防車組抵達後，灌水才成功撲滅火苗，警...

捷運廁所偷包竊手機和4000元 婦被盤查嚇問：幹嘛啦！

一名女子搭捷運不小心將包遺忘在站內廁所，不到5分鐘即遭竊財物並丟包。捷運警察隊於事發後半小時獲報，調閱監視器，赫見疑涉案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦