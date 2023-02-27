租賃車過彎「失控衝撞路旁水泥燈座」車頭全毀5人傷
李姓男子今天清晨駕駛租賃車，載4名友人行經台2丙線彎道時，自撞路燈，車內5名年約20歲男子1重傷、4輕傷。轎車因為猛烈路燈水泥基座，燈桿有如崁入車頭。李男經查非酒後駕車，事故原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心清晨4點30分接獲報案貢寮區台2丙線田寮洋街36號附近發生車禍，多人受傷，出動金山中隊、瑞芳、貢寮、雙溪、平溪分隊共10車19人到現場，分將傷者送往基隆長庚醫院、衛福部基隆醫院急救。
據了解，19歲李姓男子今天清晨開車，沿台2丙線往福隆方向行駛，經驗肇事地點的左轉彎道時，失控撞上道路右側的路燈基座，車頭嚴重受損。
警方派員到場採證鑑識，李男傷勢不重，接受酒測數值為0，沒有酒後駕車。事故現場位於路旁，未妨礙雙向通行。
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