影／清水高美風大 7旬婦被吹倒 派出所長目擊衝上扶起

台中知名景點高美濕地因風大，228連假遊客不多，一名70多歲婦人要走下階梯時，被風吹倒爬不起來，清水警分局高美派出所長林士欽剛好開警車巡邏經過，看到老婦倒地，他立即衝上前扶起對方，扶到路旁休息。

高美濕地是世界知名景點，近日因天冷風大，228連假高美濕地人潮不多，清水警方派員加強巡守安全維護，25日下午，一名7旬老婦從堤防下階梯時，剛好一陣瞬間疾風，吹倒老婦，她倒地不起。

清水警分局高美所長林士欽開車執勤，經過發現立即下車，上前扶起老婦，並協助過馬路，老婦表示，她要到對面停車場等候家人，在下階梯時，剛好風從背後吹來，像被人推倒而摔倒，因無力爬起來，幸好有警察上前幫忙扶起。