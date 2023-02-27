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影／清水高美風大 7旬婦被吹倒 派出所長目擊衝上扶起

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中知名景點高美濕地因風大，228連假遊客不多，一名70多歲婦人要走下階梯時，被風吹倒爬不起來，清水警分局高美派出所長林士欽剛好開警車巡邏經過，看到老婦倒地，他立即衝上前扶起對方，扶到路旁休息。

高美濕地是世界知名景點，近日因天冷風大，228連假高美濕地人潮不多，清水警方派員加強巡守安全維護，25日下午，一名7旬老婦從堤防下階梯時，剛好一陣瞬間疾風，吹倒老婦，她倒地不起。

清水警分局高美所長林士欽開車執勤，經過發現立即下車，上前扶起老婦，並協助過馬路，老婦表示，她要到對面停車場等候家人，在下階梯時，剛好風從背後吹來，像被人推倒而摔倒，因無力爬起來，幸好有警察上前幫忙扶起。

警方檢視老婦身體未受傷，警方陪同等到老婦家人來接送，高美派出所長林士欽呼籲，家中如有需要陪伴長者一同外出，應隨時陪同在側以維護安全。

台中清水高美濕地風大，一名婦人被風吹倒，清水警分局高美派出所長林士欽執勤時發現，立即上前扶起老婦。圖／警方提供
台中清水高美濕地風大，一名婦人被風吹倒，清水警分局高美派出所長林士欽執勤時發現，立即上前扶起老婦。圖／警方提供
台中清水高美濕地風大，一名婦人被風吹倒，清水警分局高美派出所長林士欽執勤時發現，立即上前扶起老婦。圖／警方提供
台中清水高美濕地風大，一名婦人被風吹倒，清水警分局高美派出所長林士欽執勤時發現，立即上前扶起老婦。圖／警方提供

高美濕地 連假

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