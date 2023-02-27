台中成功路大火燒12戶 消防動員150人灌救2小時終控制
台中市中區成功路26日晚間大火，起火的租車行囤放大量易燃物延燒12戶，消防出動150多人徹夜灌救，但因整排老屋鐵皮加蓋林立，火勢猛烈反覆起火伴隨爆炸聲，消防歷經2個多小時控制火勢，所幸沒有傳出人員受傷受困。
台中市消防局長孫佑福表示，晚間9點多成功路40號租車行火勢猛烈，內部有很多易燃物加上左右兩側房子都有鐵皮加蓋，消防到場時已經延燒7戶，因為縱深較長造成初期後側水線難以到達，經過一陣子搶救火勢又往左側延燒5戶。總共延燒12戶。
孫佑福指出，總共派遣警消104人、義消50人，並從租車行隔壁棟救出2位行動不便住戶，所幸無大礙沒送醫。孫也說，救災過程並無水源不足情況，之所以燃燒這麼猛烈是因老舊房屋內部堆放大量雜物、可燃物等造成悶燒。
孫也說，26日晚間9點多獲報到場，約在27日晚上12點22分控制火勢，歷經2個多小時控制，不少棟房屋頂樓都有加蓋鐵皮造成火勢延燒迅速。
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