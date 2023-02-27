東港漁船失聯 家屬質疑搜救卡關？海巡署：持續搜索

屏東東港籍「昇豐128號」鮪釣漁船於太平洋公海失聯超過一個星期，今進入第9天，許姓船長家屬質疑為何事隔4天才派艦搜尋，「哪個環節出問題？」，海巡署表示，現已聯繫友邦於海、空兩方搜尋，依海流評估朝菲律賓北方海域往南持續搜索。

「昇豐128號」是赴太平洋海域作業的鮪釣漁船，於本月8日從屏東東港鹽埔漁港出海，船長20.3公尺，噸位40.93噸，船上有1名許姓台籍船長及5名印尼籍船員，18日凌晨2時許船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）同時斷訊，鄰近該海域作業的友船也無法與「昇」船取得聯繫，時隔9天，家屬盼相關單位儘速搜救。

許姓船長的兒子表示，家中漁船都有自行安裝定位系統，可於手機確定船隻位置，在2月17日晚上6點43分，顯示父親的船位辨識系統斷訊，立即與漁業署接洽，20日漁業署發文海巡署，隔了4天派偉星艦協尋，25日台南艦才出海，質疑人命關天為何拖延，哪個環節出問題？

海巡署公安科科長黃琮博表示，接獲家屬通報，第一時間已電請外交部、海巡署及國家搜救中心洽請美、帛琉等鄰近國家，及協調鄰近我國5艘漁船和其他商船，在「昇」船失蹤區域進行搜查，同時在22日整補完畢2000噸級巡防艦台南艦待命，接續24日派遣偉星艦先行搜查，25日台南艦已出海，目前依照海流估算，船隻可能漂流至菲律賓北方海域一帶，距離鵝鑾鼻約806海浬，視人員安全以最快速度前往。