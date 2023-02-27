消防員處理雜草火警重傷不治 周春米：全力協助家屬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局第四大隊隊員蕭翰隆26日中午支援恆春鎮水泉18公墓附近雜草火警，駕駛小型水箱車停車並拉起手煞車後，與主管下車查看火勢並準備置放輪檔，瞬間小型水箱車向前滑動，蕭當時在車輛右前方，來不及反應遭車輛壓重傷，晚間送醫不治。縣長周春米晚間說，心情沉痛，縣府全力協助家屬，做好治喪和撫卹。

周春米晚間臉書發文表示，消防局第四大隊隊員蕭翰隆在撲滅雜草火警過程受重傷，第一時間送醫全力搶救，卻還是無法挽回寶貴生命。

周春米說，一個正值壯年的生命殞落，「我的心情沉痛」，除了家屬失去最心愛的家人，社會更失去一位優秀的消防弟兄，在此致上最深的哀悼，願逝者安息，家屬節哀保重。

周春米表示，縣府全力協助家屬，做好治喪和撫卹工作，更要沉重的提醒鄉親，掃墓時千萬要落實防火安全，不要造成雜草火警，增加消防員的負擔，多一分小心，少一分遺憾，「翰隆，人間任務結束了，請安息！」

近期正值客家庄掃墓，屏東縣消防局25、26日共接獲33起雜草火警，消防隊員疲於奔命到處打火。26日中午11點多，恆春鎮水泉18公墓附近雜草火警，恆春分隊及墾丁分隊搶救，因恆春落山風甚大，火勢擴大延燒數處，故再派遣大隊人車支援，總計各式人車5車10人。

消防局指出，搶救過程中，支援公墓火警同仁38歲蕭翰隆在下午2時40分左右，到另處火點抵達停車並拉起手煞車，與主管下車查看火勢並準備置放輪檔，瞬間小型水箱車向前滑動，當時蕭在車輛右前方，來不及反應即被車輛壓在右前輪下方，現場同仁發現後，趕緊將車輛後退救出，並由現場民眾開休旅車送到恆春旅遊醫院。

蕭男傷勢嚴重臟器受損，另有氣胸及血胸、肋骨及手部骨折，傍晚5時初轉送高雄長庚醫院救治，送醫途中生命徵象轉變，緊急就近送枋寮醫院急救，18時10分左右一度恢復呼吸心跳，晚間9點50分家屬同意不再急救，維持生命徵象返家。

屏東縣消防局25、26日共接獲33起雜草火警，消防隊員疲於奔命打火。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局25、26日共接獲33起雜草火警，消防隊員疲於奔命打火。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局蕭姓隊員處理雜草火警時遭小型水箱車重壓受重傷，送醫後不治。記者劉星君／翻攝
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恆春

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