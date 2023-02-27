延燒不停！台中大火已燒12戶 現場還傳爆炸聲

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市中區成功路租車行26日晚間大火，因現場停放多量機車火勢猛烈，從起初延燒7戶至今增加至12戶，目前尚未傳出有人員受傷受困，但周圍鐵皮、木製老屋聚集，至少已有10戶陷入火海，現場還一度傳出爆炸聲，消防正漏夜灌救中。

台中市消防局今晚9點多獲報出動多個分隊到場，初判火勢從租車行竄出隨即陷入火海，並不斷向兩側、後方民宅延燒，初期有7戶遭祝融，至目前已經延燒至少12戶，因目前228假期，遭火焚房屋大多是店家未營業或已下班。

但因成功路老屋密集，多半結構是木造或鐵皮，導致火勢一發不可收拾，原本租車行已經火勢控制，但兩旁的鐵皮民宅則陷入火海，雙雄火光不時還伴隨爆炸聲，濃煙竄天，附近民眾紛紛閃避。

有附近住戶表示，起火前疑似有聽見變電箱爆炸聲，隨即停電聞到燒焦味，但相信起火原因，有在消防火調科釐清。

台中市中區成功路火災現場。記者曾健祐／攝影
台中市中區成功路火災現場。記者曾健祐／攝影
台中市中區成功路火災現場。記者曾健祐／攝影
台中市中區成功路火災現場。記者曾健祐／攝影
台中市中區成功路火災現場。記者曾健祐／攝影
台中市中區成功路火災現場。記者曾健祐／攝影
台中市中區成功路火災現場。記者曾健祐／攝影
台中市中區成功路火災現場。記者曾健祐／攝影
台中市中區成功路火災現場。記者曾健祐／攝影
台中市中區成功路火災現場。記者曾健祐／攝影

爆炸 老屋 台中市

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