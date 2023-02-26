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新北海山、中和警推反詐騙 KTV捷運站都有他們身影

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

為了提升全民反詐騙意識，警政署長黃明昭於日前在警察廣播電台錄製犯罪預防宣導節目，針對去年度前5名詐欺案件，包含假網路拍賣購物、假投資詐欺、解除ATM分期付款詐騙、假愛情交友及假冒親友詐騙等，做案例分享，並解析犯罪手法。

新北市警海山分局積極響應，將署長錄製的影音畫面分享至海山分局的臉書粉絲專頁，更擴大宣導，動員偵查隊、轄區派出所，利用228連續假期，至轄內人潮易聚集的場所宣導如何「識詐」，如KTV及大賣場，協請業者在包廂或賣場內，以公帶方式循環撥放反詐宣導影片，全面落實新世代打擊詐欺策略行動綱領。

海山警方表示，民眾勿落入詐騙集團陷阱，若發現可疑或有疑慮的狀況，都能撥打165反詐騙專線諮詢；分局長王鴻儒呼籲，民眾若接到不明來電或是詐騙訊息，皆可撥打165反詐騙專線或打110，請記住三步口訣「一聽、二掛、三查證」。

此外，新北市警中和分局，今天也把握228連續假期，以快閃方式，在轄內捷運站包含景安站、永安市場站、南勢角站、中和站等地，舉辦預防犯罪宣導，並出動「可愛警察娃娃」吸引民眾目光。

中和警方以互動方式，民眾若掃描QR CORD進入「阿昭署長宣導」youtube頻道觀看，即能獲得「警察鑰匙圈」等宣導品，期許強化民眾識詐、防詐觀念。

中和警分局長陳忠龍呼籲，民眾任何投資都要透過合法管道，標榜穩賺不賠、高獲利，就是詐騙，務必提高警覺，才不會落入詐團圈套。

新北市中和警方今天以快閃方式，在轄內各大捷運站舉辦預防犯罪宣導。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方今天以快閃方式，在轄內各大捷運站舉辦預防犯罪宣導。記者翁至成／翻攝
新北市海山警方跟轄內KTV合作，以播放「公帶」方式宣導反詐騙。記者翁至成／翻攝
新北市海山警方跟轄內KTV合作，以播放「公帶」方式宣導反詐騙。記者翁至成／翻攝
新北市警方透過臉書分享，警政署長黃明昭於日前在警察廣播電台錄製的犯罪預防宣導節目。記者翁至成／翻攝
新北市警方透過臉書分享，警政署長黃明昭於日前在警察廣播電台錄製的犯罪預防宣導節目。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方今天以快閃方式，在轄內各大捷運站舉辦預防犯罪宣導。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方今天以快閃方式，在轄內各大捷運站舉辦預防犯罪宣導。記者翁至成／翻攝
新北市海山警方在戶外宣導反詐騙、發放獎品。記者翁至成／翻攝
新北市海山警方在戶外宣導反詐騙、發放獎品。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方今天以快閃方式，在轄內各大捷運站舉辦預防犯罪宣導。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方今天以快閃方式，在轄內各大捷運站舉辦預防犯罪宣導。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 警察 新北

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