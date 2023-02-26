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38歲消防員處理火警遭消防車重壓 晚間拔管家屬放棄急救

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消防員處理雜草火警遭消防車重壓 晚間家屬放棄急救

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今接獲恆春鎮水泉十八公墓附近雜草火警，調派大批消防人車前往救援，其中一名蕭姓消防員不慎遭消防車重壓，造成臟器受損、手腳骨折，其他隊員見狀立即將男子救出，緊急轉送枋寮醫院，歷時5個多小時搶救，晚間6點左右恢復心跳，晚間8點28分拔管，家屬決定晚間9點50分放棄急救返家。

恆春該公墓空地雜草火警受落山風助長，火勢擴大延燒多處，人力吃緊臨時調派第四大隊前往支援，38歲蕭姓消防員在今下午2點40分左右，前往另一處火點，抵達並拉起手剎車停車後，與主管下車查看火勢，並準備到車輛右前方置放輪檔時，該小型水箱車突然向前滑動，他來不及反應被車輛壓傷，現場一旁隊員馬上發現將蕭員救出，由現場民眾開休旅車協助送醫，起先送往恆春旅遊醫院初步搶救，轉送高雄長庚醫院途中OHCA，緊急轉送枋寮醫院。

據了解，蕭員母親人在美國，新婚3個月的妻子與姐姐在醫院旁陪伴，家屬決定於9點50分放棄急救，準備返家。

蕭姓隊員今天傍晚轉送枋寮醫院。圖／讀者提供
蕭姓隊員今天傍晚轉送枋寮醫院。圖／讀者提供

恆春 消防員 火災

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