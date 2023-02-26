新北消防局長黃德清因外遇案下台 恩恩爸：沒有是非的社會

恩恩爸。圖／聯合報系資料照

新北市消防局長黃德清今天被爆料婚外情，對方跟《周刊王》控訴，因不堪一直當小三，跟黃地下交往6年提分手，黃卻不接受，不僅頻繁傳訊、致電騷擾，更在自己新北住家樓下「站兩個小時」等人，仿佛恐怖情人。外遇案東窗事發，黃稱「對不起侯市長」請辭獲准，對此，抨擊新北市消防局延誤送醫的恩恩爸，稍早在臉書貼文嗆「沒有是非的社會」，直指一個孩子生命的死去還不如長官的前途。

2歲男童恩恩因染疫病逝，恩恩爸質疑新北市府救護車延遲81分鐘送醫，導致恩恩病情無法挽回，恩恩爸過去大聲疾呼「新北消防局長下台以示負責」，孰料黃德清今天因為外遇案意外下台，恩恩爸發文表示「生命的珍貴和長官的前途相比，顯然是後者為重！沒有是非的社會」，顯然對黃德清因外遇案下台，無法苟同。