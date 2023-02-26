台南男偷機車代步被逮 竟辯要到七股拜拜求平安
鄭姓男子昨天騎乘機車至台南上班後，今天上午7時30分下班時，停在中西區成功路的機車卻不翼而飛，台南市警二分局據報後，發現該車在民族路段現蹤，出動4名警力，在民族路與國華街口攔下該贓車，43歲黃姓男子辯稱是想去七股廟宇拜拜才偷車代步，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，鄭男停在中西區成功路的機車鑰匙未拔，下班後發現機車不翼而飛，經民權派出所
警員陳俊安等人受理後立即以警政系統查詢，發現該機車仍有使用及移動跡象，持續監控。直至9時30分發現該機車又出現在民族路段。
民權派出所4名警力趕赴周邊搜尋，並在民族路與國華街口的飲料店前攔下該輛機車，經查證為贓車後，立即將黃男逮捕，短短2小時立即將失竊機車尋回。
當員警攔下該輛機車時，發現黃男正準備購買飲料，毫無防備之下被員警攔下。黃男說，想去七股區的廟宇參香求平安而無代步工具，走路至成功路時，發現機車鑰匙未拔，才偷車代步。
經警詢問後，將黃男依涉竊盜罪嫌移送送辦外，鄭男正愁無上班代步工具，得知機車尋回後破涕為笑，再三向員警致謝。
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