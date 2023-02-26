快訊

令人心酸！布魯斯威利長女加速辦婚禮 趁老爸還未失智

台南男偷機車代步被逮 竟辯要到七股拜拜求平安

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

鄭姓男子昨天騎乘機車至台南上班後，今天上午7時30分下班時，停在中西區成功路的機車卻不翼而飛，台南市警二分局據報後，發現該車在民族路段現蹤，出動4名警力，在民族路與國華街口攔下該贓車，43歲黃姓男子辯稱是想去七股廟宇拜拜才偷車代步，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，鄭男停在中西區成功路的機車鑰匙未拔，下班後發現機車不翼而飛，經民權派出所

警員陳俊安等人受理後立即以警政系統查詢，發現該機車仍有使用及移動跡象，持續監控。直至9時30分發現該機車又出現在民族路段。

民權派出所4名警力趕赴周邊搜尋，並在民族路與國華街口的飲料店前攔下該輛機車，經查證為贓車後，立即將黃男逮捕，短短2小時立即將失竊機車尋回。

當員警攔下該輛機車時，發現黃男正準備購買飲料，毫無防備之下被員警攔下。黃男說，想去七股區的廟宇參香求平安而無代步工具，走路至成功路時，發現機車鑰匙未拔，才偷車代步。

經警詢問後，將黃男依涉竊盜罪嫌移送送辦外，鄭男正愁無上班代步工具，得知機車尋回後破涕為笑，再三向員警致謝。

民權派出所以警政系統查詢該機車，仍有使用及移動跡象，迅速動員員警，短短2小時立即將失竊機車尋回。圖／讀者提供
民權派出所以警政系統查詢該機車，仍有使用及移動跡象，迅速動員員警，短短2小時立即將失竊機車尋回。圖／讀者提供
台南市警二分局民權派出所4名警力趕赴現場，在民族路與國華街口的飲料店前攔下該輛機車，經查證為贓車後，立即將黃男逮捕。圖／讀者提供
台南市警二分局民權派出所4名警力趕赴現場，在民族路與國華街口的飲料店前攔下該輛機車，經查證為贓車後，立即將黃男逮捕。圖／讀者提供

鑰匙 贓車

延伸閱讀

影／運將忘拔鑰匙 桃園男偷計程車2小時辯：我不知道

台南市最難停車熱區　中西區、安平區231席智慧停車格25日正式啓用

高雄男安全帽裡藏毒廟宇前遭警攔 神明前說謊遭拆穿

不是寶島時代村！南投大觀榮興市場將遷到這路口

相關新聞

228連假驚傳2起山難 能高越嶺南段、錐麓古道登山客墜山谷救援中

花蓮今天發生2起山難，秀林鄉能高越嶺南段一名49歲嚴姓女子墜落山谷，同行山友呼喊沒有回應，而該起事故距離前立委林豐喜之子...

為滅雜草野火…屏東消防員不慎遭水箱車壓傷命危

蕭姓消防員於今上午至屏東縣恆春鎮支援公墓雜草野火時，因現場有多處火點，為了挪動車輛撲滅火勢，自行駕駛小型水箱車停放於斜坡...

13歲少年車手取款稱替母領錢 致電「假媽媽」露餡遭逮

13歲少年日前為打工賺零錢，替詐欺集團擔任取款車手，台北市員警巡邏時發現少年提領巨款顯有異狀，上前關懷時少年謊稱是「替媽...

228連假第二天…逢甲夜市招牌起火遊客倉皇逃 幸無人傷

今天是228連假第二天，不少民眾選擇到台中市知名逢甲夜市逛街，不過今晚8時許，逢甲大學校外的文華街傳出民宅火警，消防隊到...

影／台中清水公墓大火 龍井火燒山波及國道交通

台中市今天東北季風強，清水區公墓火警火勢猛烈，消防隊員到晚上才撲滅火勢；龍井區也有火燒山，險波及國道三號交通，消防隊員站...

高雄籍聯昇發漁船翻覆「船體找到了」 16船員生死未卜

高雄籍「聯昇發」漁船23日傳出在模里西斯附近海域失聯，漁業署今天表示，已接獲模里西斯當局證實，尋獲「聯昇發」漁船翻覆的船...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦