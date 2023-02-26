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板橋警太會了！跟KTV、遊覽車合作 「公帶」播反詐騙宣導片

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市警板橋分局積極宣導防詐騙，日前拍攝一系列防詐短片，每部約兩分鐘、共3部曲，為了擴大宣導，不只在臉書粉絲專頁「板橋警聲雲」上發文，更把短片在板橋車站大廳播放，甚至「突破思維」，在轄內4家大型連鎖KTV包廂、遊覽車上播放，希望民眾提升「識詐」能力。

板橋警方自製宣導片「打詐三部曲」，分局內同仁自導自演，演出詐騙情境，最後由偵查隊副隊長阮國城解說常見的「假交友、解除分期付款、猜猜我是誰」詐騙手法，呼籲民眾「千萬不要上當」。

板橋警方表示，警政署長黃明昭在警廣YouTube頻道推出防詐系列宣講，也積極響應推出自製宣導片「打詐三部曲」。為了擴大宣導，除了在人潮眾多的板橋車站大廳播送，更突破框架，主動跟「遊覽車」駕駛、轄內4家「大型連鎖KTV」洽談合作模式，期望能在出遊、歡唱前，幫忙播放打詐宣導片。

板橋警方說，由分局長黃南山親自帶領偵查隊長拜訪轄內4家KTV業者，協請在包廂以公帶方式循環撥放反詐宣導影片，而遊覽車宣導部分，則是警方在執行宮廟繞境約制時，協請配合在車上播放。

板橋警方解釋，這樣不僅能提高宣導，「無法略過」的播放方式也讓民眾能完整接收防詐騙內容，預期宣導效果會優於傳統的被動宣導模式（如臉書、 YouTube平台）。

板橋警方說，宣導影片目的是落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，推廣「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，希望藉此達到「防詐騙、擋金流、清集團」的目標，也呼籲民眾可在臉書搜尋「板橋警聲雲」粉絲專頁，有3段影片連結可觀看。

板橋警方突破性思考，在遊覽車上播放反詐騙宣導片，期許透過「無法略過」方式，加強民眾識詐能力。記者翁至成／翻攝
板橋警方突破性思考，在遊覽車上播放反詐騙宣導片，期許透過「無法略過」方式，加強民眾識詐能力。記者翁至成／翻攝
板橋警方在板橋車站大廳播放反詐騙宣導片，更手持立牌標語擴大宣傳效果。記者翁至成／翻攝
板橋警方在板橋車站大廳播放反詐騙宣導片，更手持立牌標語擴大宣傳效果。記者翁至成／翻攝
板橋警方跟轄內4家KTV業者合作，要求包廂以公帶方式循環撥放反詐宣導影片，業者也表示樂意配合。記者翁至成／翻攝
板橋警方跟轄內4家KTV業者合作，要求包廂以公帶方式循環撥放反詐宣導影片，業者也表示樂意配合。記者翁至成／翻攝
板橋警方突破性思考，在遊覽車上播放反詐騙宣導片，期許透過「無法略過」方式，加強民眾識詐能力。記者翁至成／翻攝
板橋警方突破性思考，在遊覽車上播放反詐騙宣導片，期許透過「無法略過」方式，加強民眾識詐能力。記者翁至成／翻攝
板橋警方跟轄內4家KTV業者合作，要求包廂以公帶方式循環撥放反詐宣導影片，業者也表示樂意配合。記者翁至成／翻攝
板橋警方跟轄內4家KTV業者合作，要求包廂以公帶方式循環撥放反詐宣導影片，業者也表示樂意配合。記者翁至成／翻攝
板橋警方在臉書粉專「板橋警聲雲」，貼文推廣反詐騙。記者翁至成／翻攝
板橋警方在臉書粉專「板橋警聲雲」，貼文推廣反詐騙。記者翁至成／翻攝
板橋警方跟轄內4家KTV業者合作，要求包廂以公帶方式循環撥放反詐宣導影片，業者也表示樂意配合。記者翁至成／翻攝
板橋警方跟轄內4家KTV業者合作，要求包廂以公帶方式循環撥放反詐宣導影片，業者也表示樂意配合。記者翁至成／翻攝
板橋警方跟轄內4家KTV業者合作，要求包廂以公帶方式循環撥放反詐宣導影片，業者也表示樂意配合。記者翁至成／翻攝
板橋警方跟轄內4家KTV業者合作，要求包廂以公帶方式循環撥放反詐宣導影片，業者也表示樂意配合。記者翁至成／翻攝

詐騙 遊覽車

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