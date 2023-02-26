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影／台中清水公墓大火 龍井火燒山波及國道交通
台中市今天東北季風強，清水區公墓火警火勢猛烈，消防隊員到晚上才撲滅火勢；龍井區也有火燒山，險波及國道三號交通，消防隊員站在路肩滅火，台中市消防局呼籲民眾，最近開始有人掃墓，小心用火安全。
台中市消防局今天下午獲報，清水區鰲海路第十一公墓雜草火警，派遣第四大隊、清泉、沙鹿、大雅、梧棲及清水分隊消防車15輛、消防人員40人到場搶救，現場第四大隊大隊長蔡孟栩指揮調度。
今晚6點33分火勢撲滅，燃燒面積約3公頃，目前仍持續殘火處理中；消防局提醒民眾掃墓用火安全。
台中市龍井區今天下午也發生火燒山，波及國道三號龍井段交通，影響行車視線，台中市消防局派人車到場搶救，消防隊員更站在國道路肩射水滅火。
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