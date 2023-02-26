影／趕赴救災卻被消防車重壓 屏東消防員經搶救於晚間恢復心跳

屏東消防隊今上午獲報恆春鎮一處公墓空地火警，消防人員到場後迅速投入救災工作，但因現場雜草蔓生易燃物多，加上風勢助長，火勢擴大延燒，需另調派人力支援，蕭姓消防員下午抵達起火點，下車準備置放輪檔時，遭停在斜坡的消防車輛下滑壓傷，臟器受損、四肢骨折傷勢嚴重，緊急送醫搶救，晚間6點10分左右恢復心跳。

消防局表示，恆春鎮水泉十八公墓附近今上午11點左右傳出雜草火警，消防局獲報出動恆春、墾丁分隊救援，但因落山風大造成火勢擴大多處延燒，額外再派遣第四大隊出動5輛搶救車輛，10名消防員趕赴現場。

消防局指出，支援隊伍中的38歲蕭姓消防員於下午2點40分左右駕駛小型水箱車，與主管前往另一處起火點，下車至右前輪準備置放輪檔時，突遭向前滑動的車輛壓住，現場其餘隊員馬上發現，隨即後推車輛將其救出，緊急由現場民眾開休旅車協助送往恆春旅遊醫院救治。

蕭員遭壓後臟器受損，另有氣胸、血胸、肋骨及手部骨折等嚴重傷勢，於下午5點左右轉送高雄長庚醫院救治途中OHCA，緊急就近改送枋寮醫院急救，至晚間6點10分左右已恢復心跳。

據了解，蕭姓隊員自民國103年畢業後就在恆春消防分隊服務，今年1月才剛轉調第四大隊任職安檢人員，去年底剛新婚，不料出勤發生嚴重意外，目前送醫救治中，事故原因仍有待調查釐清。