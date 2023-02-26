整排沙灘車違規騎上道路、停橋上拍照 宜蘭警方一口氣開出16張罰單
宜蘭縣南澳鄉今天中午出現一整排沙灘車違規行駛道路，釀成危險，被警方在路上逮個正著，依違反道路交通管理處罰條例，一口氣開出16張罰單，16名騎乘沙灘車行為人被罰，全案送宜蘭監理站裁定罰鍰；如果以每件最低罰1200元起跳，罰款至少1萬9200元。
這次警方罕見連開16張罰單，告誡行為人及沙灘車業者不要影響道路安全。蘇澳警分局表示，依照道路交通管理處罰條例規定，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，處以行為人1200元以上，3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。
警方調查，這群遊客今天中午把沙灘車騎上馬路，沿路欣賞美景拍照，甚至把沙灘車違停橋上，直接下車開心互拍，汽車被迫要開到道路中間線，影響通行權益，險象環生。員警當場逮到16輛沙灘車，蒐證針對騎乘行為人開罰，至於要罰多少錢？由監理站決定。
據了解，南澳鄉沿海因為有神秘沙灘讓人嚮往，遊客租用沙灘車代步才能進出，因此當地有幾家業者經營沙灘車出租。但今天神秘沙灘有長浪，浪濤直接逼近海蝕洞，幾乎沒有安全腹地，遊客於是轉往附近其他海灘遊玩，從租用沙灘車的地點騎上馬路，正要前往遊憩沙灘時，被警方查獲。
蘇澳分局長童竇賢表示，不管遊客騎去哪個沙灘玩，就是不能騎到馬路，最近會告誡沙灘車出租業者不要讓遊客違規騎乘，尤其有些遊客第一次接觸沙灘車，初次體驗騎乘不熟練，恐怕影響道路安全，這次警方依法取締，強調道路安全第一。
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