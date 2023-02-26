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為滅雜草野火…屏東消防員不慎遭水箱車壓傷命危

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

蕭姓消防員於今上午至屏東縣恆春鎮支援公墓雜草野火時，因現場有多處火點，為了挪動車輛撲滅火勢，自行駕駛小型水箱車停放於斜坡上，下車往右前輪放置輪檔時，未注意車輛下滑，遭車輛壓傷。

屏東縣消防局指出，上午11點半左右接獲恆春鎮水泉十八公墓附近雜草火警，出動恆春分隊、墾丁分隊及第四大隊，出動5輛各式搶救車輛，10人前往搶救，搶救過程中，第四大隊37歲蕭姓消防員不慎遭車輛壓傷，於下午2點半左右，由現場熱心民眾以休旅車緊急送往部立恆春旅遊醫院，進行初步處理。

據了解，蕭姓消防員腎臟破裂，肝、胰、脾臟撕裂傷，肋骨、左手有骨折狀況，下午5點14分轉送高雄長庚醫院救治途中OHCA，目前緊急轉往枋寮醫院急救中。

屏東縣第四大隊37歲蕭姓消防員為救雜草野火，不慎遭水箱車壓傷命危。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣第四大隊37歲蕭姓消防員為救雜草野火，不慎遭水箱車壓傷命危。圖／屏東縣消防局提供

恆春 屏東縣 消防員 火災

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