快訊

董座外遇生子拒親子鑑定 法官憑「這證據」認定孩子是他的

澳洲軍機低空進我防空識別區？空軍：純屬臆測

獨／戲說女星出家遁入空門 首度現身留三分頭原因曝光

大學生夜裡獨自蹲橋上機車旁？ 警趕到場才知原因....

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日區溪尾橋曾數度發生意圖尋短案件，日前一名年輕人晚上8時許在橋上蹲坐機車旁，警方據報擔心他的安危，烏日警分局溪南派出所巡佐張鴻謙立即趕往。經進一步詢問，才知年輕人是名大學生，因機車在橋上壞了，他是在等車行來修車，並非有其他意圖。

警方今天呼籲民眾應有防禦駕駛觀念，駕車出車應先檢查車況，以免中途拋錨，引起不便。另外，也感謝民眾見環境中有異狀能立即報案，也許可以挽救可貴性命，而此案還好不是尋短，且員警也立即協助他下橋，做了為民服務案件，表現值得嘉許。

警方說，大學生（19歲）告訴張鴻謙是機車皮帶斷了，坐在橋邊是在休息，並等機車行的人去。張鴻謙聽他這麼說，心裡放下緊張，要他先把機車推下橋再說，但大學生說手機恰好沒電了，張說先把機車推下去，他的手機會借給他。

張鴻謙於是協助大學生先把機車推下轎，在溪南派出所等待車行技師前往，大學生在機車修好後離去。

據了解，大學生說他從彰化騎機車到台中訪友，不料回程時，機車在溪尾橋突然拋錨，查看是皮帶斷了。他說，晚上很冷，機車卻壞了，正感有些無奈，還好遇到員警的幫助，才能順利修好車回家。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市烏日區溪尾橋曾數度發生意圖尋短案件。圖／台中市政府提供
台中市烏日區溪尾橋曾數度發生意圖尋短案件。圖／台中市政府提供
台中市烏日區溪尾橋曾數度發生意圖尋短案件。圖／民眾提供
台中市烏日區溪尾橋曾數度發生意圖尋短案件。圖／民眾提供

大學生 生命線 彰化

延伸閱讀

學生就買房！問到9成貸款⋯網分析：時代不同了 可靠2招繳頭期

Joeman聯名飯糰擺架上「貼i珍食沒人買」 網友點出1致命缺點

大學生開學打工 平均時薪177元與基本工資相差不多

影／起司爆漿啦！烤麵包機做熱壓吐司 大學生炸廚房整間燒掉

相關新聞

228連假驚傳2起山難 能高越嶺南段、錐麓古道登山客墜山谷救援中

花蓮今天發生2起山難，秀林鄉能高越嶺南段一名49歲嚴姓女子墜落山谷，同行山友呼喊沒有回應，而該起事故距離前立委林豐喜之子...

口罩商只有1樓裝住警器 15歲弟被母電話叫醒關門不及喪命

桃園市龜山區今上午一處口罩盤商透天厝火起火，由於只有一樓裝住警器，家中陳姓兄弟和女友3人直到被媽媽打電話叫醒，才發現受困...

影／新北男「驚天一翻」讓他狠摔痛到嚎 警依社維法開罰2人

新北市吳姓男子日前開車行經土城區學府路一段，路人姚男自認「被車嚇到」，憤怒敲打駕駛車窗，罵三字經要求吳男下車理論，雙方在...

Uber外送員送餐濺血！不滿開車被叭 他尾隨至送餐地「直接痛毆」

黃姓男子是Uber外送員，昨天晚上騎機車送餐，孰料跟開車的潘姓男子有行車糾紛，潘男一路跟車至黃男送餐地點後，下車理論，不...

台61線線西段聯結車自撞 鋼板樁掉落只剩1車道通行

台61線南下171.3K線西路段，今天下午3時5分許，發生1輛聯結車自撞分隔島事故，占用內側車道，目前只開放外側車道通行...

13歲少年車手取款稱替母領錢 致電「假媽媽」露餡遭逮

13歲少年日前為打工賺零錢，替詐欺集團擔任取款車手，台北市員警巡邏時發現少年提領巨款顯有異狀，上前關懷時少年謊稱是「替媽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦