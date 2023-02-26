大學生夜裡獨自蹲橋上機車旁？ 警趕到場才知原因....

台中市烏日區溪尾橋曾數度發生意圖尋短案件，日前一名年輕人晚上8時許在橋上蹲坐機車旁，警方據報擔心他的安危，烏日警分局溪南派出所巡佐張鴻謙立即趕往。經進一步詢問，才知年輕人是名大學生，因機車在橋上壞了，他是在等車行來修車，並非有其他意圖。

警方今天呼籲民眾應有防禦駕駛觀念，駕車出車應先檢查車況，以免中途拋錨，引起不便。另外，也感謝民眾見環境中有異狀能立即報案，也許可以挽救可貴性命，而此案還好不是尋短，且員警也立即協助他下橋，做了為民服務案件，表現值得嘉許。

警方說，大學生（19歲）告訴張鴻謙是機車皮帶斷了，坐在橋邊是在休息，並等機車行的人去。張鴻謙聽他這麼說，心裡放下緊張，要他先把機車推下橋再說，但大學生說手機恰好沒電了，張說先把機車推下去，他的手機會借給他。

張鴻謙於是協助大學生先把機車推下轎，在溪南派出所等待車行技師前往，大學生在機車修好後離去。

據了解，大學生說他從彰化騎機車到台中訪友，不料回程時，機車在溪尾橋突然拋錨，查看是皮帶斷了。他說，晚上很冷，機車卻壞了，正感有些無奈，還好遇到員警的幫助，才能順利修好車回家。

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