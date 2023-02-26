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Uber外送員送餐濺血！不滿開車被叭 他尾隨至送餐地「直接痛毆」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

黃姓男子是Uber外送員，昨天晚上騎機車送餐，孰料跟開車的潘姓男子有行車糾紛，潘男一路跟車至黃男送餐地點後，下車理論，不分青紅皂白直接開扁，現場民眾紛紛制止，但潘男仍相當暴躁「出拳痛毆」。警方獲報打架趕抵，現場只剩下傷者黃男，黃男嘴唇、頭部有明顯傷勢，對潘男提告傷害罪，警詢後依法送辦。

事發地在新店環河路某社區大樓門口，現場民眾眾多，潘男施暴過程都被錄下，畫面可見穿藍色上衣的潘男不斷叫罵，稱「騎摩托車這麼囂張、囂張什麼」，情緒十分激動，數度瞄準對方臉部出手攻擊，甚至一度追打至社區大樓門口，經大樓警衛阻止才作罷。

傷者母親事後上臉書「爆料公社」發文稱，一個心碎的媽媽，我的兒子跑外送打工，遇到濺血事件，「你開車龜速，機車按一聲喇叭你就情緒失控」、「要不是有民眾拉你，根本沒有想要停下你的拳頭，你是精神有什麼疾病嗎？」，也說「真慶幸施暴者當下沒拿任何武器，否則後果不堪設想」，引發熱議。

警方指出，昨天晚上6點50分獲報打架糾紛案，涉嫌人潘男（45歲）已開車離去，協助傷者外送員黃姓男子（21歲）就醫，黃男提告傷害罪，稱沿路被對方詢問「會不會開車」，不予理會逕自騎車繼續送餐，孰料被對方跟車到送餐地點毆打。潘男今天到案坦承犯行，供稱是對方先亂按喇叭才失控，強調「我車開的很正常，他叭什麼」，警詢後被依傷害罪嫌函送法辦。

傷者母親在臉書「爆料公社」發文稱，一個心碎的媽媽，我的兒子跑外送打工，遇到濺血事件，由於影片驚悚，話題引發熱議。圖／取自臉書社團「爆料公社」
傷者母親在臉書「爆料公社」發文稱，一個心碎的媽媽，我的兒子跑外送打工，遇到濺血事件，由於影片驚悚，話題引發熱議。圖／取自臉書社團「爆料公社」
新北市新店區某社區大樓，昨天晚上發生濺血事件，外送員因行車糾紛，遭藍衣男子毆打，事後提告傷害罪。記者翁至成／翻攝
新北市新店區某社區大樓，昨天晚上發生濺血事件，外送員因行車糾紛，遭藍衣男子毆打，事後提告傷害罪。記者翁至成／翻攝

外送員 傷害罪 爆料公社 Uber 打工

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