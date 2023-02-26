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13歲少年車手取款稱替母領錢 致電「假媽媽」露餡遭逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

13歲少年日前為打工賺零錢，替詐欺集團擔任取款車手，台北市員警巡邏時發現少年提領巨款顯有異狀，上前關懷時少年謊稱是「替媽媽領錢」，聯繫所指少年母親，詐團假冒的「母親」卻交代不清少年姓名、年紀、提款卡銀行等，謊言被戳破，少年也被帶回偵詢、依法送辦。

警方調查，大安分局瑞安街派出所員警2月7日晚間巡邏時，發現一間銀行ATM前有一名少年在取款，大把鈔票在手，顯與少年年紀不符，遂上前關懷；果然，少年面對詢問，謊稱是在替母親領錢，但員警深入追問細節，少年即神情緊張、支吾其詞。

員警要求少年致電母親確認，少年假意配合，撥通電話後交給員警接聽，電話另頭自稱少年母親，卻回答不出少年姓名、年齡、提款卡銀行等資訊，最後乾脆閉口不答，見紙包不住火，少年也才坦承，他是應徵打工後，依詐騙集團指示領錢，當天共赴4間銀行取款。

員警將少年帶返警所，發現少年用來取款的銀行帳戶已遭警示，確定少年涉嫌詐欺案，查扣作案用手機、金融卡、現金7萬元，詢後依詐欺罪、洗錢防制法、少年事件處理法等罪嫌移送台北地方法院少年法庭偵辦，追查同案共犯。

警方呼籲，詐團在假期中利用青少年尋求打工機會，以優渥待遇、誇大不實的徵才廣告吸引年輕人應徵，不少年輕人因此淪為詐欺共犯，提醒青少年人求職打工務必提高警覺、多方查證，切勿將個人證件、存摺、金融卡等物交付他人，如有疑問可撥打110或165專線查證。

警方查扣作案用手機、金融卡、現金7萬元等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣作案用手機、金融卡、現金7萬元等證物。記者李隆揆／翻攝
見紙包不住火，少年也才坦承，他是應徵打工依詐騙集團指示領錢。記者李隆揆／翻攝
見紙包不住火，少年也才坦承，他是應徵打工依詐騙集團指示領錢。記者李隆揆／翻攝

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