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影／心疼侄兒缺錢匯款94萬 當天警察就通知：妳被騙了

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

怎麼有這麼好的姑姑！新北市1名73歲陳姓老婦，日前接到久未聯絡的「侄子」打電話借錢，二話不說轉帳94萬元給他，當天卻接到警方通知妳被騙了。幸好金額全數追回，老婦怒稱：這種歹徒欺騙老人，一定要判重一點！

新莊警方24日下午4時許，在新北產業園區1家被列為詐騙熱點的超商埋伏，察覺48歲陳姓女子交付113萬元現金給20歲蘇姓男子，由於兩人年紀有落差，原本以為中年婦女被年輕人詐騙，盤查卻發現根本不是。

結果陳女是詐騙車手，當天分從5處ATM共取款113萬元，約在超商繳交給上層「收水」蘇男，當場還被查扣2本存摺、3支手機。員警從銀行端清查，分別通知5名住在新北、台中、高雄的被害人，其中1名土城區73歲老婦匯款68萬元，金額最高。

老婦說23日接到久未連絡的「侄子」來電借錢，因為自己只有1個侄子，從小就很疼他，於是隔天上午便到郵局匯款26萬元，但過沒幾個小時，「侄子」再度來電想要再借，這時她的丈夫曾經起疑、擔心遇到詐騙集團

但最後還是沒有查證，老婦又匯了68萬元到指定帳戶，連同早上匯出的金額，一共是94萬元。不料到了晚上8時許，新莊警方便通知老婦：妳被騙了！

除了68萬元在24日晚間已經發還給老婦，警方今天確定另1筆26萬元已由銀行警示監管不得提領，待完成相關偵查程序即可發還給原主，陳姓老婦等於完全沒有損失。

今天老婦特地到新莊警分局致謝，忍不住怒批詐騙集團太可惡，讓警察這麼忙碌、讓受害人損失財產很心疼，她頻稱，這種犯罪類型應該要判重一點！

陳女（後）是詐騙集團取款車手，24日從5處ATM共取款113萬元，約在超商繳交給上層「收水」蘇男（前），2人均被移送法辦。記者林昭彰／翻攝
陳女（後）是詐騙集團取款車手，24日從5處ATM共取款113萬元，約在超商繳交給上層「收水」蘇男（前），2人均被移送法辦。記者林昭彰／翻攝
新莊警方24日在超商逮捕2名詐騙集團車手，查扣現金113萬元。記者林昭彰／翻攝
新莊警方24日在超商逮捕2名詐騙集團車手，查扣現金113萬元。記者林昭彰／翻攝
新莊警方24日在超商逮捕2名詐騙集團車手，查扣現金113萬元。記者林昭彰／翻攝
新莊警方24日在超商逮捕2名詐騙集團車手，查扣現金113萬元。記者林昭彰／翻攝
陳姓老婦（中）被詐騙集團假冒「侄子」借錢，共匯款94萬元，幸好被新莊警方全數追回。老婦很生氣說：詐欺判刑太輕，才會讓警察這麼忙、讓被害人損失錢財很心疼，應該要判重一點。圖／警方提供
陳姓老婦（中）被詐騙集團假冒「侄子」借錢，共匯款94萬元，幸好被新莊警方全數追回。老婦很生氣說：詐欺判刑太輕，才會讓警察這麼忙、讓被害人損失錢財很心疼，應該要判重一點。圖／警方提供

詐騙集團 超商 車手 新北

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