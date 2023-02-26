台61線線西段聯結車自撞 鋼板樁掉落只剩1車道通行

台61線南下171.3K線西路段，今天下午3時5分許，發生1輛聯結車自撞分隔島事故，占用內側車道，目前只開放外側車道通行，聯結車駕駛受輕傷，不願就醫，目前仍現場處理中，警方正調查肇事原因。

這件車禍發生在台61線線西段，這輛聯結車自撞內側分隔島，車身如折甘蔗般，車上載送的鋼板樁掉落，占用兩車道及路肩，只剩一車道可通行，警方正排除中。由於，正逢二二八連假，車流量甚大，影響交通順暢。但和美警分局表示，只是車速變慢，還不致造成嚴重塞車。

由於連日東北季風甚強，台61線側風強勁，對於受風面積大的聯結車，常見翻車或自撞事故，尤其是171公里路段更常發生類似車禍，警方除呼籲駕駛人小心駕駛外，並表示從3月1日起，台61線彰化路段，大貨車行車速限將調降為80公里。