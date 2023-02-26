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228連假驚傳2起山難 能高越嶺南段、錐麓古道登山客墜山谷救援中

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮今天發生2起山難，秀林鄉能高越嶺南段一名49歲嚴姓女子墜落山谷，同行山友呼喊沒有回應，而該起事故距離前立委林豐喜之子墜崖處，直線距離僅相差1公里。秀林鄉錐麓古道一名58歲方姓男子不慎滑落約100公尺邊坡，現場沒有呼吸心跳，搜救人員嘗試救援。

花蓮縣消防局表示，在能高越嶺南段28.5公里處，發生嚴姓女子墜落山谷意外，先是接獲新北市消防局轉報，隨後該團領隊也報案。領隊李姓男子稱一行15人登山團於24日從南投屯原入山，預計今天要從花蓮銅門下山，團員嚴姓女子卻不慎摔落山谷。

消防局第二大隊指出，團員有先下切山谷，看到嚴女的登山杖，呼叫卻沒有回應，現在搜救人員還在前往的路上。而該事故距離前立委林豐喜兒子林維新山難的地點很近，直線距離只有約1公里，顯見現場地勢險惡。

相隔約4個小時，秀林鄉再度發生山難，消防局表示，今天一行5人的登山團攀登錐麓古道，沒想到在1至2公里處，其中一名方姓山友滑落邊坡，呼喊皆未回應，同行友人趕緊報案。搜救人員在台8線運用空拍機、望遠鏡查看方男墜落位置。

消防局指出，第一梯次搜救人員在現場下切搜索，第二梯次成員4名警消、3名義消已到達入山口，下午約3時回報，搜救人員發現方男沒有生命跡象，墜落約100公尺深，正嘗試救援。

錐麓古道一名58歲方姓男子不慎滑落約100公尺邊坡，現場沒有呼吸心跳，搜救人員嘗試救援。圖／花蓮縣消防局提供
錐麓古道一名58歲方姓男子不慎滑落約100公尺邊坡，現場沒有呼吸心跳，搜救人員嘗試救援。圖／花蓮縣消防局提供
搜救人員在台8線運用空拍機、望遠鏡查看方男墜落位置。圖／花蓮縣消防局提供
搜救人員在台8線運用空拍機、望遠鏡查看方男墜落位置。圖／花蓮縣消防局提供

山難 花蓮 錐麓古道 山友

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