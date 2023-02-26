柴犬迷路深夜在外徘徊 警撿回派出所查臉書找到主人

基隆警方接到民眾報案在某家加油站，發現一隻有項圈但疑似走失的柴犬。警員帶牠回派出所後，在臉書在地社團看到王姓男子請求協尋柴犬的貼文，比對特徵符合，通知王男到派出所時，柴犬看到主人很激動，開心回到主人身邊。

基隆市警三分局今天表示，七堵派出所昨晚10點40多分接獲報案電話說，轄區內的一家加油站內有隻柴犬，有一隻柴犬有戴項圈，沒有綁繩，因為會親人，卻一直在附近徘徊，研判是走失了，希望警方協助找到牠的飼主。

七堵派出所警員連彥智、林詠綸前往現場，觀察柴犬動態也認為可能是走失犬，帶回派出所安置後，分別在臉書搜尋轄區內是否有人遺失柴犬，比對後認為這隻柴犬應是王姓男子遺矢的柴犬，打電話給王男確認可能性很大，通知前來派出所指認領回。

王男說，前天帶著柴犬外出散步，走到產業道路附近產業道路時，多開繫繩，過不久看到柴犬就然快速狂奔，失去蹤影。他找到了一段時間都沒找到牠，最後在臉書貼文，請求網友協尋，很開心警員找到牠，並讓牠重新回到他身邊。

基隆警三分局呼籲飼主，飼養寵物請植入晶片，出入公共場所時也應繫綁牽繩或採取適當防護措施，以避免走失，甚至引發其他事故。