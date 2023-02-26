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別再烤祖先了！屏東消防局籲掃墓祭祖別變火燒山
遇228連續假期，不少民眾會提前掃墓祭祖，屏東縣各地近期卻頻繁出現火燒山，讓原就人力吃緊的消防資源，更是疲於奔命趕赴「打野火」；屏東縣消防局表示，公墓火警一旦燃燒往往會迅速蔓延，容易波及周邊，稍有不慎恐釀成嚴重災情。
2月各地湧現掃墓人潮，仍有民眾會依循傳統習俗，就地焚燒紙錢，若不慎引燃周邊雜草，火勢蔓延燒毀山林，不只破壞環境，汙染空氣品質，更消耗大量消防資源救災。
屏東縣消防局副局長李彬正指出，平日通報田野火警已近10件，遇特殊節日可增一倍以上。另有當地居民不堪其擾，心疼打火英雄為了違規引火舉動「傷肺傷身」，怒指應重判重罰。
屏東縣消防局呼籲，民眾切記「4不2記得」要訣，包括不放爆竹煙火、不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟煙蒂，記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾，避免火災發生。
依消防法第14條規定，田野引火行為需經主管機關許可，若民眾自行於掃墓時，燃燒雜草、亂扔菸蒂引發火災，可處3000元以下罰鍰，另外，露天燃燒違反空氣污染防制法，最高可處10萬元以下罰鍰，若在森地縱火者，根據森林法最高可處10年徒刑，有民事賠償責任。
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