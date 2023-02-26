快訊

經典賽／江國豪、黃保羅壓制 紅色閃電古巴不敵宇宙邦

烏克蘭超模自認「被台灣人寵壞了」 親揭1關鍵原因想永遠定居

不缺蛋？ 業者說春節就公告沒蛋 現況換雞肉大漲又沒貨

口罩商只有1樓裝住警器 15歲弟被母電話叫醒關門不及喪命

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區今上午一處口罩盤商透天厝火起火，由於只有一樓裝住警器，家中陳姓兄弟和女友3人直到被媽媽打電話叫醒，才發現受困，開門時大量濃煙湧入，弟弟來不及逃生，不幸喪命。

消防調查，案發4樓透天厝位在龜山區自強南路81巷40號，是口罩中盤商，一、二堆放大量口罩，起火點研判位在一樓，但起火原因還要釐清。

據調查，現場一樓雖設有一顆住宅火災警報器，但其他樓層都沒有設置，案發時兄弟檔及女友都在睡夢中，沒有人發現失火，直到在外的媽媽接到鄰居電話，才打電話叫醒2個小孩。

兄弟兩人打開房門後，發現濃煙竄入，其中弟弟所在的3樓房間沒窗戶，他還來不及逃出或關門，就遭濃煙嗆傷、燙傷，倒臥在臥室中；哥哥跟女朋友則到4樓陽台呼救，躲過一劫。

龜山口罩盤商火警，家中僅一樓安裝住警器，陳姓兄弟案發時分別在3、4樓，都沒有聽到警報聲。記者楊湛華／攝影
龜山口罩盤商火警，家中僅一樓安裝住警器，陳姓兄弟案發時分別在3、4樓，都沒有聽到警報聲。記者楊湛華／攝影

透天厝 口罩 兄弟

延伸閱讀

桃園口罩盤商遭祝融 15歲少年宣告不治 家屬泛淚無法接受

影／台東市掩埋場大火濃煙 臭到居民好苦...里長爭取另地安置

摘掉口罩後讓肌膚亮起來！SK-II推全新升級煥亮精華

香港延長口罩令14天 流感高峰期後才考慮取消

相關新聞

口罩商只有1樓裝住警器 15歲弟被母電話叫醒關門不及喪命

桃園市龜山區今上午一處口罩盤商透天厝火起火，由於只有一樓裝住警器，家中陳姓兄弟和女友3人直到被媽媽打電話叫醒，才發現受困...

影／新北男「驚天一翻」讓他狠摔痛到嚎 警依社維法開罰2人

新北市吳姓男子日前開車行經土城區學府路一段，路人姚男自認「被車嚇到」，憤怒敲打駕駛車窗，罵三字經要求吳男下車理論，雙方在...

別再烤祖先了！屏東消防局籲掃墓祭祖別變火燒山

遇228連續假期，不少民眾會提前掃墓祭祖，屏東縣各地近期卻頻繁出現火燒山，讓原就人力吃緊的消防資源，更是疲於奔命趕赴「打...

柴犬迷路深夜在外徘徊 警撿回派出所查臉書找到主人

基隆警方接到民眾報案在某家加油站，發現一隻有項圈但疑似走失的柴犬。警員帶牠回派出所後，在臉書在地社團看到王姓男子請求協尋...

影／影集「角頭」凌晨拍片 追逐場面引來民眾報警處理

影集「角頭」劇組今晨在台北市中山區松江路上拍攝影片，雖提前申請核准，追逐場面仍引來民眾檢舉，轄區警方獲報到場發現並非黑衣...

影／三重屁孩嬲貼無照騎機車 不爽被按喇叭竟掏槍

新北市三重區日前有機車騎士遇到屁孩亮槍示威，竟然事隔9小時才報案，不過警方只花了1個小時就逮到人，結果3人全都未成年，年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦