口罩商只有1樓裝住警器 15歲弟被母電話叫醒關門不及喪命
桃園市龜山區今上午一處口罩盤商透天厝火起火，由於只有一樓裝住警器，家中陳姓兄弟和女友3人直到被媽媽打電話叫醒，才發現受困，開門時大量濃煙湧入，弟弟來不及逃生，不幸喪命。
消防調查，案發4樓透天厝位在龜山區自強南路81巷40號，是口罩中盤商，一、二堆放大量口罩，起火點研判位在一樓，但起火原因還要釐清。
據調查，現場一樓雖設有一顆住宅火災警報器，但其他樓層都沒有設置，案發時兄弟檔及女友都在睡夢中，沒有人發現失火，直到在外的媽媽接到鄰居電話，才打電話叫醒2個小孩。
兄弟兩人打開房門後，發現濃煙竄入，其中弟弟所在的3樓房間沒窗戶，他還來不及逃出或關門，就遭濃煙嗆傷、燙傷，倒臥在臥室中；哥哥跟女朋友則到4樓陽台呼救，躲過一劫。
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