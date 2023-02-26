影／新北男「驚天一翻」讓他狠摔痛到嚎 警依社維法開罰2人

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聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市吳姓男子日前開車行經土城區學府路一段，路人姚男自認「被車嚇到」，憤怒敲打駕駛車窗，罵三字經要求吳男下車理論，雙方在馬路上對峙，過程均遭民眾錄下，其中吳男的「驚天一翻」，讓姚男後仰跌地，上傳社群引發討論。警方指出，雙方不提告，但仍將人帶回派出所依法開罰。

土城警方23日下午3點24分獲報，學府路一段256巷有糾紛趕抵，員警到場已無糾紛，詢問了解，路人姚男（59歲）供稱，走路時被吳男（32歲）駕車嚇到，不滿「差點撞到我」，才大罵把車攔下。吳男表示被打的莫名其妙，左後照鏡及左前車門都被拍打，氣憤下車理論。

影片中可見，姚男不斷出言挑釁，辱罵三字經，吳男回應「沒關係」，姚男仍一直罵髒話，質問「你速度有沒有很快、如果撞死人怎麼辦」，最後按耐不住情緒出腳攻擊，狠踹吳男下體，只是吳男反應快，雙手接住對方的左腳，直接「往上一翻」，姚男重心不穩後背著地狠撞地面，一度哀嚎。

警方到場，發現姚男有酒醉狀況，但不嚴重，詢問確認雙方不提告傷害。由於2人公然打架，已違反社維法，員警仍將人帶回派出所，依社維法第87條開罰1萬8000元以下罰鍰。

新北市土城區日前發生打架糾紛，雙方雖不提告，但仍被依社維法裁罰。記者翁至成／翻攝
新北市土城區日前發生打架糾紛，雙方雖不提告，但仍被依社維法裁罰。記者翁至成／翻攝

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