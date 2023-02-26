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影／三重屁孩嬲貼無照騎機車 不爽被按喇叭竟掏槍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區日前有機車騎士遇到屁孩亮槍示威，竟然事隔9小時才報案，不過警方只花了1個小時就逮到人，結果3人全都未成年，年紀最小僅14歲，供稱因為不爽被按喇叭，才掏出玩具槍嚇人。

經查，23日上午7時許，17歲少年無照騎乘家人的機車，後座搭載16歲少年，中間還夾著14歲少女，以嬲字形態「三貼」路過三重區自強路五段，疑因亂騎車被後方機車按喇叭示警，後座少年便掏出1把手槍，高舉過頭朝著天空拉滑套，還頻頻回頭瞪眼耍狠，但是機車沒有停下，加速往重陽橋引道下方駛離。

後方機車的行車記錄器錄下過程，騎士事隔9小時才打110報案，三重警分局當天下午4時43分接獲轉報，隨後聯繫當事人取得影片，循線找到少年的機車停在三重區大同南路200巷，大約晚間6時許，埋伏員警趁3人取車準備外出當場逮捕。

16歲少年交出1把玩具槍，坦承是他掏槍示威，因為不爽被按喇叭。警詢後將3人依刑法恐嚇罪嫌，函送新北地方法院少年法庭審理，17歲少年另加罰無照駕駛。

少年落網後交出１把玩具槍。記者林昭彰／翻攝
少年落網後交出１把玩具槍。記者林昭彰／翻攝
屁孩無照三貼騎乘機車，自稱不爽被按喇叭，後座少年掏出手槍回頭瞪眼耍狠示威。圖／翻攝社會事新聞影音
屁孩無照三貼騎乘機車，自稱不爽被按喇叭，後座少年掏出手槍回頭瞪眼耍狠示威。圖／翻攝社會事新聞影音
屁孩無照三貼騎乘機車，自稱不爽被按喇叭，後座少年掏出手槍回頭瞪眼耍狠示威。圖／翻攝社會事新聞影音
屁孩無照三貼騎乘機車，自稱不爽被按喇叭，後座少年掏出手槍回頭瞪眼耍狠示威。圖／翻攝社會事新聞影音
警方逮捕２男１女，全都未成年，依刑法恐嚇罪嫌，函送新北地方法院少年法庭審理。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕２男１女，全都未成年，依刑法恐嚇罪嫌，函送新北地方法院少年法庭審理。記者林昭彰／翻攝

未成年 行車記錄器

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