桃園口罩盤商遭祝融、15歲少年宣告不治 家屬泛淚無法接受

桃園市龜山區一處民宅今上午發生火警，一名15歲少年疑嗆傷窒息、送醫搶救不治，少年的哥哥及女友則獲救，家屬到場神情悲痛；案發民宅是口罩中盤商住居使用，大量口罩被引燃，不排除與火勢快速延燒有關。

龜山區自強南路81巷40號一處4樓高透天厝今上午10時許起火，其中一二樓火勢猛烈，火舌竄出，將二、三樓間的外牆燻黑。

消防隊上午10時40分以雲梯車救出從4樓呼救的18歲陳姓男子及女友18歲連姓女子，兩人均意識清楚，送醫治療。

火勢稍退後，消防隊員才入內搜索15歲陳姓少年，在3樓臥室找到他暈厥在地、無生命跡象，由於燒傷不算嚴重，研判是遭濃煙嗆傷窒息，11時20分將他送醫，醫院在12時7分宣告死亡。火勢11時42分告撲滅。

消防調查，這處住家是口罩中盤商，一二樓堆放大量口罩，連同家具及裝潢等民生用品一起燃燒，不排除大量易燃物是火勢快速延燒原因之一，但確切起火原因還要調查。