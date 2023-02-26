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桃園口罩盤商遭祝融、15歲少年宣告不治 家屬泛淚無法接受

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桃園口罩盤商遭祝融 15歲少年宣告不治 家屬泛淚無法接受

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一處民宅今上午發生火警，一名15歲少年疑嗆傷窒息、送醫搶救不治，少年的哥哥及女友則獲救，家屬到場神情悲痛；案發民宅是口罩中盤商住居使用，大量口罩被引燃，不排除與火勢快速延燒有關。

龜山區自強南路81巷40號一處4樓高透天厝今上午10時許起火，其中一二樓火勢猛烈，火舌竄出，將二、三樓間的外牆燻黑。

消防隊上午10時40分以雲梯車救出從4樓呼救的18歲陳姓男子及女友18歲連姓女子，兩人均意識清楚，送醫治療。

火勢稍退後，消防隊員才入內搜索15歲陳姓少年，在3樓臥室找到他暈厥在地、無生命跡象，由於燒傷不算嚴重，研判是遭濃煙嗆傷窒息，11時20分將他送醫，醫院在12時7分宣告死亡。火勢11時42分告撲滅。

消防調查，這處住家是口罩中盤商，一二樓堆放大量口罩，連同家具及裝潢等民生用品一起燃燒，不排除大量易燃物是火勢快速延燒原因之一，但確切起火原因還要調查。

據了解，陳姓兄弟檔和父母、爺爺共5人同住，案發時大人均外出、哥哥的女友來訪，父母及爺爺獲知後趕往醫院，由姑姑留在現場，她事後接到噩耗神情悲痛，和現場指揮官對話時眼眶泛淚，一時無法接受。

現場散落各式口罩。記者楊湛華／攝影
現場散落各式口罩。記者楊湛華／攝影
二樓火勢猛烈，竄出的火舌燻黑外牆。記者楊湛華／攝影
二樓火勢猛烈，竄出的火舌燻黑外牆。記者楊湛華／攝影
龜山自強南路口罩盤商透天厝火警，15歲陳姓弟弟稍早宣告不治。記者楊湛華／攝影
龜山自強南路口罩盤商透天厝火警，15歲陳姓弟弟稍早宣告不治。記者楊湛華／攝影
現場1、2樓囤放大量口罩。記者楊湛華／翻攝
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口罩 女友 父母

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