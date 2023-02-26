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影／台東市掩埋場大火濃煙 臭到居民好苦...里長爭取另地安置

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東市垃圾掩埋場今天凌晨1時許不明原因起火燃燒，由於風勢強勁，垃圾山大火越燒越旺、濃煙沖天，火燃燒的惡臭煙塵，瀰漫至下風處的建農里，里民苦不堪言、希望能夠找住宿點安置，但228連假台東市飯店都客滿，里長直言「正和縣府協調想辦法」。

台東市垃圾掩埋場從今天凌晨起火，延燒至今逾11小時，因風勢強勁，部分火苗延燒東南方，大火濃煙在數公里外都可看到，除消防隊灑水灌救，市公所也調派多量砂石車到利嘉溪載砂土覆蓋、滅火，但燃燒濃煙不斷瀰漫下風處，居民苦不堪言。

「里民都在罵、要燒多久？」台東市建農里長林金寶表示，大火濃煙吹到建農里，許多人都建議能否安排住宿、安置到飯店，也有人要N95口罩、要兒童、幼兒口罩。

林金寶說，面對垃圾掩埋場煙塵汙染，他也想協助里民安置，但這兩天剛好是228連假旅遊旺季，多數飯店都已經客滿，現在真的找不到飯店，他也和市公所、縣府協商，有沒有適合地點，若有廟宇或者其教會空房，都希望能夠協助。

台東市長陳銘風多次趕赴現場，了解垃圾山滅火現況，感謝現場消防人員、一整夜不眠不休控制火勢，並表示已經向衛生局調用N95口罩、發放周邊居民，但住宿安置仍必須想辦法。

台東縣消防局表示，因為風實在太大了，目前火勢燃燒數公頃，現場有9車、將近30名消防、義消弟兄投入滅火，分成兩區24小時輪班方式、全力滅火，上午透過怪手挖掘、覆土、消防員澆水逐步滅火，部分區域已經控制，但要完全撲滅還必須一段時間。

台東市垃圾掩埋場從今天凌晨起火，延燒至今逾11小時，因風勢強勁，今晨部分火苗在東南方延燒。記者卜敏正／攝影
台東市垃圾掩埋場從今天凌晨起火，延燒至今逾11小時，因風勢強勁，今晨部分火苗在東南方延燒。記者卜敏正／攝影
台東市垃圾掩埋場從今天凌晨起火，市公所調派多量砂石車到立嘉溪載砂土覆蓋、滅火。記者卜敏正／攝影
台東市垃圾掩埋場從今天凌晨起火，市公所調派多量砂石車到立嘉溪載砂土覆蓋、滅火。記者卜敏正／攝影
台東市垃圾掩埋場從今天凌晨起火，延燒至今逾11小時，因風勢強勁，今晨部分火苗在東南方延燒。記者卜敏正／攝影
台東市垃圾掩埋場從今天凌晨起火，延燒至今逾11小時，因風勢強勁，今晨部分火苗在東南方延燒。記者卜敏正／攝影
台東市建農里長林金寶表示，大火濃煙吹到建農里，許多人都建議安排住宿、安置到飯店。記者卜敏正／攝影
台東市建農里長林金寶表示，大火濃煙吹到建農里，許多人都建議安排住宿、安置到飯店。記者卜敏正／攝影
台東市垃圾掩埋場從今天凌晨起火，延燒至今逾11小時，因風勢強勁，今晨部分火苗在東南方延燒。記者卜敏正／攝影
台東市垃圾掩埋場從今天凌晨起火，延燒至今逾11小時，因風勢強勁，今晨部分火苗在東南方延燒。記者卜敏正／攝影

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