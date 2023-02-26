影／台中熟女開BMW被親屁股 警追出肇事者她寫卡片致謝

台中市楊姓女子月初駕駛BMW行經東區，遭後方轎車駕駛撞車尾，雙方下車查看，男子以「趕上班」為由，離開現場。警方查出是六旬尹翁肇事要聯繫，但尹無回應，警方親自前往查訪，依法告發。楊女感謝警方鍥而不捨偵辦，近日送上親筆卡片、蛋糕致謝。

經查，楊姓女子（46歲）在8日傍晚5時許，駕駛BMW在東區精武路、南京東路等紅燈，才停等不過10多秒鐘，後方車輛卻突然碰撞她的車尾，當時楊女與肇事尹姓老翁（69歲）都有下車察看，但尹稱趕著上班，沒有留下任何聯繫方式即離開，獨留楊女在街頭等候警方。

第三警分局交通分隊警員陳慶同到場後，調閱行車記錄器確認肇事逃逸車輛，循線查出尹翁身分，但多次撥打尹手機都未接聽，警員繼續查閱監視畫面，分析尹翁常出沒路段、時間點，利用下班時間多次前往查訪，最後皇天不負苦心人，11日凌晨2點多在北區找到尹翁，完成後續資料製作，依法告發。

楊女事後接到尹翁聯繫電話，得知警方已順利找到肇事者，後續車損求償也可順利處理，17日時，送上親筆寫的卡片、蛋糕，卡片寫到「感謝陳警官的責任心、耐心與智慧，才讓案件在短短幾天找到肇事者」。

第三警分局交通分隊長吳念蓉說，感謝楊女對同仁的鼓勵，同時也表示，來自民眾的肯定是警察同仁堅守崗位最大的動力。另提醒民眾，依規定汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰緩，逃逸者，吊扣駕照1個月至3個月。