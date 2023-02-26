連假不平靜…桃園龜山民宅起火 15歲少年無生命跡象送醫

桃園市龜山區一處民宅一樓今上午發生火警，消防隊到場發現3人受困，先以雲梯車救出4樓1男1女，待火勢控制後消防員再入內搜救，發現15歲少年已無生命跡象，送醫搶救；起火原因有待調查。

桃園市消防局今上午10時13分獲報，龜山區自強南路81巷40號民宅發生火災，派消防隊12車28人，7分鐘後抵達現場，並得知還有3人受困。

現場是4層樓高公寓，疑一樓住家起火，消防隊布水線打火，並在10時40分以雲梯車救出4樓救出18歲陳姓男子、18歲連姓女子，兩人均意識清楚。