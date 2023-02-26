影／運將忘拔鑰匙 桃園男偷計程車2小時辯：我不知道

桃園市桃園區昨發生計程車竊案，李姓男子趁司機下車購物空檔，當街將鑰匙未拔的車輛開走，在外閒晃2小時後，被獲報趕到的警方攔截逮捕，全案警詢後依竊盜罪嫌送辦。

桃園警分局景福派出所昨天晚上8時20分許接獲一名計程車司機報案，稱自己駕駛計程車在桃園區民族路臨停買東西，由於下車時忘記拔取鑰匙，一名男子竟趁隙將車開走。

員警依規定受理，積極調閱周邊監視畫面，循線追緝嫌犯，在掌握車輛行蹤後，立即發動攔截圍捕，2小時內在經國路攔截，並將嫌犯李姓男子（30歲）拉下車壓制、逮捕，詢後全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，李男到案後辯稱「不知道為何偷車」，不過他也被查出是慣竊，身心也沒有異狀，警方懷疑是推託之詞，照樣法辦。