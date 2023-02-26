失智八旬婦買菜迷途3小時 鞋子上一張布條看到女兒孝心

台中市八旬王姓婦人日前出門買菜後，迷途3個多小時，因手腳顫抖、臉色發白被民眾發現，通知到場，警方見婦人疑患有失智症，無法表達姓名、住家，原欲帶回派出所調查，但突然看到王婦鞋子上有一張布條，上面寫有家人聯絡方式，順利聯絡到王婦女兒，王婦女兒也說，因媽媽偶有走失狀況，所以縫上布條，避免意外。

第四警分局黎明所巡佐鄭天漢、陳漢滄，10日接獲民眾報案，王姓婦人（84歲）在南屯區公益路的公寓騎樓徘徊，臉色發白、手腳顫抖，需要協助，警方到場關懷，王婦對於姓名、住址都無法表達，只說到永春東七路黃昏市場買菜。

警方見短時間恐無法查出王婦身分，因此欲將王婦帶回派出所，尋找相關線索查詢，未料警員眼尖，看到王婦鞋子上縫著一張白色布條，上面寫有2組王婦家人的電話號碼，立即撥打電話，順利聯繫上王婦家屬，也暖心載送王婦返回住家。

王姓老婦女兒，媽媽出門買菜已3個多小時，因為媽媽因偶有走失情狀發生，所以在母親鞋子縫上寫有聯繫電話的布條，以防萬一，沒想到真的派上用場，感謝警方熱心將母親平安護送載回。