高雄男超商順手牽羊偷背包遭活逮 歸還財物辯：我沒偷

劉姓婦人到高雄一家超商購物，疏忽將背包放休息區座位，引起郭姓男子覬覦，搜刮1200元和2000元禮券藏身，拿背包欲離開，被劉攔阻報警；郭狡賴想拿背包到派出所招領，他沒偷，東西都還在；但警方認為郭雖歸還財物，仍有行竊事實，將他逮捕送辦。

新興警分局中正三路派出所24日上午7時50分許，接獲轄內中正三路上一家超商報案，指稱店內顧客財物遭竊，警方隨即趕赴超商了解。

警方進入超商後，53歲劉姓婦人指走進超商，一時疏忽將背包放在休息區座位上，後來想到要拿背包時，54歲的郭姓男子卻拿著她的背包要離開，但她的包包和皮夾全部都被打開，裡面現金不見才報警。

當時郭男聲稱，以為這包包都沒人拿，想走去消防局旁邊交給警察，劉婦聽到郭男解釋，氣憤地說，「那我的東西怎麼會跑去你的口袋裡」，郭男指「東西沒有不見，已經還你了」。