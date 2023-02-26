新北消防局長狂打電話求復合 被爆6年婚外情...請辭獲准
新北市消防局長黃德清，今天遭CTWANT爆料跟電子廠老闆（化名A女）外遇6年，A女想結束這段婚外情，黃德清卻短短兩周內狂打了上百通電話要求復合，甚至還到家門口「堵人」，A女不堪其擾向媒體爆料，對此，新北市消防局證實黃德清局長已請辭，市府也獲准。
據報導，A女年約60歲，由於保養得宜，外表年齡比實際年齡少了10歲，而黃德清是在6年前的「犇鐵板燒」聚會上認識A女，黃頻繁的傳訊息，更情話綿綿取悅A女，A女起出強烈排斥拒絕，但黃始終不放手，最終2人交往。
不過A女去年底決定跟黃分手，A女說「我常跟黃德清說，我很痛苦，不想要一輩子處在外遇的狀態，但他卻永遠只回我『死也不會放棄妳』」，A女表示沒有要黃德清離婚，只是想要離開他，今年1月跟他做最後談判，但沒想到演變成騷擾事件。
黃德清開始不斷傳訊息騷擾，「對不起」、「都是我的錯」、「我最愛你」、「你才是我的寶」、「你才是我的上等菜」等等，甚至連續打電話要求復合，未獲回應就至A女公司門口、住家堵人，一等長達2小時，十分誇張，A女最終不得不至離開住家至飯店避風頭。A女氣憤說「倒了八輩子楣，6年前遇到黃德清，有夠衰的！」
對此爆料，新北市消防局未多做回應，但低調證實黃德清昨天已請辭獲准。
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