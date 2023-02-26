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影／男登北大武連摔兩次 轉身與妻說話墜崖80米亡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局昨天晚間7點多接獲報案，高雄詹姓夫妻第一次登北大武，單登回程在1.75公里，59歲詹男轉身跟太太說話跌落懸崖，昨晚漏夜搜尋未果，今清晨搜救下切約80公尺發現詹男，現場已無生命跡象，搜救人員將詹男遺體拉回步道後搬運下山。

消防局指出，昨天晚間7點19分，接獲高市119轉報北大武山登山步道1.75公里山域事故，詹姓夫妻單登北大武山回程，詹男滑落邊坡，隨即出動泰武、來義、萬巒、萬丹、內埔、龍泉、潮州、特搜大隊與第二大隊，共11車、消防員21人、義消11人。

昨晚間10點17分抵達現場，在跌落處約5公尺處發現頭燈、10公尺處發現水壺，深夜下切更下方時發現背包，現場搜尋未果，今清晨6點半架設繩索持續搜索，7點10分在下切約80公尺處發現詹男，8點28分回報已無生命跡象。

北大武山檜谷山莊管理員吳德發說，該對夫妻第一次來北大武，單登北大武山，早上4點50分新登山口啟登，下午1點半到達三角點，晚間7點多在1.75公里先生回頭跟太太說話跌落報案，甚至在上面已摔一次了，1.75公里處是第二次摔。

吳德發提醒，不論單登、登山一定要衡量體能、體力狀態，並做好完善的行程規畫。

搜救人員今天清晨持續展開搜救，在下切約80公尺處發現詹男，現場無生命跡象，將詹男遺體拉回步道，之後搬運下山。記者劉星君／翻攝
搜救人員今天清晨持續展開搜救，在下切約80公尺處發現詹男，現場無生命跡象，將詹男遺體拉回步道，之後搬運下山。記者劉星君／翻攝
搜救人員今天清晨持續展開搜救，在下切約80公尺處發現詹男，現場無生命跡象。記者劉星君／翻攝
搜救人員今天清晨持續展開搜救，在下切約80公尺處發現詹男，現場無生命跡象。記者劉星君／翻攝
搜救人員今天清晨持續展開搜救，在下切約80公尺處發現詹男，現場無生命跡象。記者劉星君／翻攝
搜救人員今天清晨持續展開搜救，在下切約80公尺處發現詹男，現場無生命跡象。記者劉星君／翻攝
搜救人員今天清晨持續展開搜救，在下切約80公尺處發現詹男，現場無生命跡象。記者劉星君／翻攝
搜救人員今天清晨持續展開搜救，在下切約80公尺處發現詹男，現場無生命跡象。記者劉星君／翻攝
搜救人員今天清晨持續展開搜救，在下切約80公尺處發現詹男，現場無生命跡象。記者劉星君／翻攝
搜救人員今天清晨持續展開搜救，在下切約80公尺處發現詹男，現場無生命跡象。記者劉星君／翻攝
搜救人員今天清晨持續展開搜救，在下切約80公尺處發現詹男，現場無生命跡象。記者劉星君／翻攝
搜救人員今天清晨持續展開搜救，在下切約80公尺處發現詹男，現場無生命跡象。記者劉星君／翻攝

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